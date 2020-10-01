Боец UFC пригрозил победить Хабиба Нурмагомедова

По словам Колби Ковингтона, он понимает, что ему не удастся повалить его в партер, а в стойке он побьет Хабиба.

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. Боец UFC Колби Ковингтон заявил, что без проблем справится с Хабибом Нурмагомедовым. Об этом он заявил на Youtube-канале Submission Radio.

"Знаю, что Хабиб не хочет подниматься в полусредний вес, чтобы не встречаться с такими спортсменами, как я. Он понимает, что ему не удастся повалить меня в партер, а в стойке я его побью", - сказал спортсмен.

Стоит отметить, что в своем последнем бою скандальный боец досрочно одолел Тайрона Вудли.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов рассказал, что его подготовка к титульному поединку с американцем Джастином Гэтжи набирает обороты, в этом бою он намерен следовать своей традиционной тактике.

Хабиб Нурмагомедов рассказал о ходе подготовки к бою с Гэтжи >>

По его словам, сейчас своей форме он бы не поставил "пятерку", а всего лишь "4-", но он заверил, что последние дни перед боем это будет "4+", либо "5-".