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Эльдор Шомуродов

Стала известна зарплата узбекского футболиста Элдора Шомуродова в Италии

© Sputnik / Александр Вильф
Спорт
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Sputnik Узбекистан
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Директор "Дженоа" Даниэле Фаджиано подтвердил, что итальянский клуб скоро осуществит трансфер форварда Элдора Шомуродова.

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnk. Узбекский футболист Элдор Шомуродов будет получать 600-700 тысяч евро за один сезон в итальянском клубе "Дженоа", сообщает Metaratings.ru.

"Клуб Серии А планирует предложить Шомуродову контракт минимум на три года с зарплатой в 600-700 тысяч евро за сезон. Если игрок и "Ростов" примут предложение "Дженоа", сделка будет закрыта в течение ближайших трех дней", - говорится в информации.

Ранее спортивный директор "Дженоа" Даниэле Фаджиано подтвердил, что итальянский клуб скоро осуществит трансфер форварда Элдора Шомуродова.

Шомуродов в ближайшее время прибудет в Италию — директор "Дженоа" >>

Ранее в СМИ появилась информация о том, что узбекский футболист близок к переходу в итальянский клуб.

В июне 2020 года немецкий портал Transfermarkt опубликовал данные о стоимости самых дорогих игроков Центральной Азии. Шомуродов был оценен в 5,2 миллиона евро.

Теги:
зарплата, Эльдор Шомуродов, Элдор Шомуродов, Футболист, футбол, Футбол, Спортсмен, спорт



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