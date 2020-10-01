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Орлов о переходе Шомуродова в "Дженоа": уверен, что болельщики его полюбят

© Sputnik / Виталий Тимкив
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20201001/15096805/Orlov-o-perekhode-Shomurodova-v-Dzhenoa-uveren-chto-bolelschiki-ego-polyubyat.html

Спортивный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о трансфере узбекского футболиста Элдора Шомуродова из "Ростова" в итальянский клуб "Дженоа".

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Элдор Шомуродов сможет закрепиться в основном составе "Дженоа" и своей игрой завоевать любовь фанатов итальянской команды, уверен спортивный телекомментатор Геннадий Орлов.

Российский телекомментатор, президент Ассоциации спортивной прессы Санкт-Петербурга Геннадий Орлов
© Sputnik / Ирина Мотина
Спортивный комментатор о Шомуродове: узбекская земля рождает футбольные таланты
"Узбекская земля рождает и футбольные таланты. Элдор — лучший пример для того, чтобы понять, что где-нибудь в Самарканде или Ташкенте можно вырасти в игрока, который поедет играть в Европу. Это огромный стимул для остальных спортсменов", — заявил Орлов.

Ранее в пресс-службе "Ростова", за который Шомуродов выступал с 2017 года, сообщили о достижении соглашения по трансферу узбекского форварда в "Дженоа" — старейший и один из наиболее титулованных клубов Италии. Команда выигрывала чемпионат страны девять раз.

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Теги:
спорт, Футбол, Узбекистан, Италия, Элдор Шомуродов



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