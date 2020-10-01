Орлов о переходе Шомуродова в "Дженоа": уверен, что болельщики его полюбят

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Элдор Шомуродов сможет закрепиться в основном составе "Дженоа" и своей игрой завоевать любовь фанатов итальянской команды, уверен спортивный телекомментатор Геннадий Орлов.

"Узбекская земля рождает и футбольные таланты. Элдор — лучший пример для того, чтобы понять, что где-нибудь в Самарканде или Ташкенте можно вырасти в игрока, который поедет играть в Европу. Это огромный стимул для остальных спортсменов", — заявил Орлов.

Ранее в пресс-службе "Ростова", за который Шомуродов выступал с 2017 года, сообщили о достижении соглашения по трансферу узбекского форварда в "Дженоа" — старейший и один из наиболее титулованных клубов Италии. Команда выигрывала чемпионат страны девять раз.