19:18 05 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.07
  • EUR12003.57
  • USD10321.21
Поиск
Гран-при Ташкента на Кубок молодежи по картингу

Гонщица из Узбекистана примет участие в международных соревнованиях

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Спорт
Получить короткую ссылку
11 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20201005/15119715/Gonschitsa-iz-Uzbekistana-primet-uchastie-v-mezhdunarodnykh-sorevnovaniyakh.html

Кристина Щипкова — единственная участница из Центральной Азии, которая прошла международную селекцию и вошла в двадцатку девушек-картингисток от 12 до 16 лет.

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. Узбекская гонщица представит страну в международном проекте FIA Girls on Track — Rising Stars, пишет "Афиша.уз".

"Кристина Щипкова — единственная участница из Центральной Азии, которая прошла международную селекцию и вошла в двадцатку девушек-картингисток от 12 до 16 лет", - говорится в сообщении.

Девушке 14 лет, ее гоночный стаж — 6 лет, а гоночный километраж более тысяча километров.

По словам издания, Кристина участвовала более чем в 15 национальных и городских чемпионатах Республики Узбекистан, в 13 из которых занимала призовые.

В Учкургане построен единственный в Центральной Азии картодром >>

Соревнование FIA Girls On Track Rising Stars стартует 11 октября на трассе Формулы 1 — Поль Рикар, Ле-Кастелле во Франции.

Напомним, Girls on Track — Rising Stars — новый проект FIA Women in Motorsport, целью которого является повышение уровня осведомленности и увеличение числа женщин, занимающихся автомобильным спортом, выявление талантливых женщин в автоспорте, изменение существующих представлений о женщинах в автоспорте.

 

Теги:
автогонки, Гонки, Спортсмен, спорт, Узбекистан, Узбекистан, картинг-клуб



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Жена на шее: самое веселое соревнование в Венгрии - фотолента
Российский ракетоносец совершил ночную дозаправку в воздухе — эффектные кадры
Работа в период пандемии - как Узбекистан трудоустраивает граждан
Сколько узбекистанцев трудоустроено во время пандемии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться