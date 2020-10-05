Гонщица из Узбекистана примет участие в международных соревнованиях

Кристина Щипкова — единственная участница из Центральной Азии, которая прошла международную селекцию и вошла в двадцатку девушек-картингисток от 12 до 16 лет.

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. Узбекская гонщица представит страну в международном проекте FIA Girls on Track — Rising Stars, пишет "Афиша.уз".

"Кристина Щипкова — единственная участница из Центральной Азии, которая прошла международную селекцию и вошла в двадцатку девушек-картингисток от 12 до 16 лет", - говорится в сообщении.

Девушке 14 лет, ее гоночный стаж — 6 лет, а гоночный километраж более тысяча километров.

По словам издания, Кристина участвовала более чем в 15 национальных и городских чемпионатах Республики Узбекистан, в 13 из которых занимала призовые.

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Соревнование FIA Girls On Track Rising Stars стартует 11 октября на трассе Формулы 1 — Поль Рикар, Ле-Кастелле во Франции.

Напомним, Girls on Track — Rising Stars — новый проект FIA Women in Motorsport, целью которого является повышение уровня осведомленности и увеличение числа женщин, занимающихся автомобильным спортом, выявление талантливых женщин в автоспорте, изменение существующих представлений о женщинах в автоспорте.