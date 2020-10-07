Врачи сборной решили предоставить Урунову отпуск

Хавбек получил травму в расположении сборной и пропустит игры национальной команды против Ирана и ОАЭ.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Полузащитник московского "Спартака" Остон Урунов из-за осложнений после предыдущих травм не сможет принять участие в ближайших матчах сборной Узбекистана. Об этом Федерация футбола РУз сообщила на своей странице в Facebook. Хавбек получил травму в расположении сборной и пропустит игры национальной команды против Ирана и ОАЭ.

Тренерский штаб по согласованию с врачом команды решил предоставить ему отпуск чтобы полностью восстановиться после травмы.

С весны этого года Урунов провел десять ярких матчей в РПЛ за "Уфу" на позиции атакующего хавбека. По итогам июня болельщики клуба признали полузащитника лучшим футболистом башкирской команды.

В августе игрок подписал контракт с московским "Спартаком", а в сентябре забил первой гол в составе "красно-белых", поразив ворота в кубковом матче. В Узбекистане футболист выступал за несколько команд — "Навбахор" и "Локомотив". В общей сложности он сыграл в 55 матчах Суперлиги.