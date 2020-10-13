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В Ташкенте на тренировочных площадках Академии по футболу Бунёдкор проходили футбольные соревнования на Кубок премьер-министра-2020

Из кабинета на футбол: кто завоевал Кубок премьер-министра Узбекистана

Uzbekistan.travel
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20201013/15173262/Iz-kabineta-na-futbol-kto-zavoeval-Kubok-premer-ministra-Uzbekistana.html

Соревнования прошли на тренировочных площадках академии "Бунёдкора", в играх приняла участие 71 команда.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. В Ташкенте 4-12 октября состоялись футбольные соревнования на Кубок премьер-министра-2020 между сотрудниками министерств и ведомств Узбекистана. 

В играх приняла участие 71 команда. Дебютантами были в том числе президентская администрация и Законодательная палата Олий Мажлиса.

"В решающем матче турнира за главный приз поборолись команды Министерства иностранных дел и Верховного суда. В результате серии пенальти победителем турнира со счетом 5:4 стала команда Верховного суда. Второе место заняли футболисты МИД, третье — АО "Фаргонаазот", — говорится в публикации на сайте Uzbekistan.Travel.

Победители и призеры получили медали, дипломы, ценные памятные подарки от организаторов.

Команде Верховного суда был вручен кубок от Министерства физической культуры и спорта.

  • В Ташкенте на тренировочных площадках академии Бунёдкора проходили футбольные соревнования на Кубок премьер-министра-2020
    В Ташкенте на тренировочных площадках академии "Бунёдкора" проходили футбольные соревнования на "Кубок премьер-министра-2020"
    Uzbekistan.travel
  • В Ташкенте на тренировочных площадках академии Бунёдкора проходили футбольные соревнования на Кубок премьер-министра-2020
    В Ташкенте на тренировочных площадках академии "Бунёдкора" проходили футбольные соревнования на "Кубок премьер-министра-2020"
    Uzbekistan.travel
  • В Ташкенте на тренировочных площадках академии Бунёдкора проходили футбольные соревнования на Кубок премьер-министра-2020
    В Ташкенте на тренировочных площадках академии "Бунёдкора" проходили футбольные соревнования на "Кубок премьер-министра-2020"
    Uzbekistan.travel
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Uzbekistan.travel
В Ташкенте на тренировочных площадках академии "Бунёдкора" проходили футбольные соревнования на "Кубок премьер-министра-2020"
Теги:
Узбекистан, спорт, Футбол



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