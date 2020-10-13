Из кабинета на футбол: кто завоевал Кубок премьер-министра Узбекистана

Соревнования прошли на тренировочных площадках академии "Бунёдкора", в играх приняла участие 71 команда.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. В Ташкенте 4-12 октября состоялись футбольные соревнования на Кубок премьер-министра-2020 между сотрудниками министерств и ведомств Узбекистана.

В играх приняла участие 71 команда. Дебютантами были в том числе президентская администрация и Законодательная палата Олий Мажлиса.

"В решающем матче турнира за главный приз поборолись команды Министерства иностранных дел и Верховного суда. В результате серии пенальти победителем турнира со счетом 5:4 стала команда Верховного суда. Второе место заняли футболисты МИД, третье — АО "Фаргонаазот", — говорится в публикации на сайте Uzbekistan.Travel.

Победители и призеры получили медали, дипломы, ценные памятные подарки от организаторов.

Команде Верховного суда был вручен кубок от Министерства физической культуры и спорта.