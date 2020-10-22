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Российский боксер Сергей Липинец

Россиянин Липинец не хотел драться с узбекистанцем Абдукахоровым — в чем причина

Ethan Miller/Getty Images/AFP
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20201022/15240260/Rossiyanin-Lipinets-ne-khotel-dratsya-s-uzbekistantsem-Abdukakhorovym--v-chem-prichina.html

Изначально Сергей Липинец должен был встретиться на ринге с Кудратилло Абдукахоровым из Узбекистана, а в итоге сразится с канадцем Кастио Клейтона.

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Российский боксер Сергей Липинец рад тому, что не будет биться с узбекистанцем Кудратилло Абдукахоровым. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Боксёрские перчатки
© Pixabay / fbhk
Узбекский боксер Абдукахоров победил экс-чемпиона мира
Липинец в ночь на 25 октября в США проведет бой с представителем Канады Кастио Клейтоном за звание временного чемпиона IBF в полусреднем весе. Изначально соперником Липинца должен был стать Абдукахоров, но у боксера из Узбекистана возникли проблемы при оформлении документов.

"Если честно, я, наоборот, рад, что не буду драться с Кудратилло. Это боксер из Узбекистана, бывшего СССР. Мы как братья, и не хотелось бы драться с соседями, если есть возможность подраться с другими соперниками. Да, если бы пришлось драться за пояс именно с ним, то тут ничего было бы не поделать", — сказал Липинец.

В активе Абдукахорова на сегодня 17 боев и 17 побед, девять из которых — нокаутом.

На счету экс-чемпиона IBF в первом полусреднем весе Липинца 16 побед при одном поражении от американца Майки Гарсии.

Теги:
Кудратилло Абдукахоров, Узбекистан, Россия, спорт, боксер, Бокс



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