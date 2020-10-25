Мама хотела, чтобы я был, как Оуэн: футбольный путь Жасура Жалолиддинова

Летом 2020 года узбекский футболист Жасурбек Жалолиддинов перешел в российский клуб "Локомотив". Трансфер наделал много шума в узбекском и российском спортивном мире. Sputnik Узбекистан узнал историю успеха Жасура, который сейчас играет в "Тамбове" на правах аренды.

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik, Марина Чернышова-Мельник. Один из самых перспективных молодых игроков Узбекистана Жасур Жалолиддинов с лета 2020 года приковывает внимание не только узбекистанских болельщиков. После его переезда в Россию о нем заговорили всерьез. Кто-то считает его аренду в "Тамбов" ссылкой, но сам игрок уверен, что это шанс набраться опыта и закрепиться в элите футбола.

Мамина мечта и судьбоносное приглашение

Жасурбек родился в Навои. Мама мальчика хотела, чтобы он стал футболистом. Ее кумиром был знаменитый английский нападающий Майкл Оуэн, который играл за "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Реал Мадрид". Увы, мамы Жасура не стало, когда он был совсем ребенком, но ее мечту он все-таки исполнил.

"Возле дома был большой стадион, и я проводил там все свободное время. Тренировалась команда взрослых футболистов. Я сначала с интересом смотрел на все игры и тренировки, потом пробовал сам играть в мяч. Вскоре старшие заметили меня и принялись учить. Я очень старался, много занимался, и со временем меня взяли в команду", – говорит футболист.

Когда Жалолиддинову было 8 лет, его жизнь круто изменилась. В Навои проходил республиканский турнир от академии "Бунедкор". Местная команда, за которую выступал Жасур, играла против знаменитого столичного клуба. Они проиграли, а вот тренер соперника заприметил талантливого футболиста и после турнира пригласил его перейти в свою команду. Мальчик был счастлив, ведь "Бунедкор" – одна из лучших спортивных академий в стране. Но для занятий надо было переехать в Ташкент.

"Бабушка не хотела меня отпускать. Я ведь был маленький, дома меня опекали два дяди, а в столице ни одного родственника и знакомого. Но я очень хотел ехать: понимал, что это большой карьерный шанс. Дома я плакал, и бабушка в итоге сдалась", – вспоминает Жасур.

Русскоязычная среда и дебют на взрослом уровне

В Ташкенте он поселился в академии "Бунедкора", где жили ребята из разных городов республики. Учился Жасур в обычной местной школе, но основное время проводил на тренировках. Он был самый младший в академии, остальные игроки тогда учились в 8-9 классах. Наш герой столкнулся с проблемой: он не знал русский язык — это мешало тренировочному процессу. Дело в том, что тренер команды был русскоязычным человеком, все занятия вел на этом языке. Поэтому каждый игрок должен был знать русский, а Жасур первое время не понимал поставленные задачи.

ФК "Бунёдкор" Жасур Жалоллидинов на тренеровке в ФК "Бунёдкор"

Он начал учить язык и добился результата благодаря практике и общению с партнерами по команде. Никаких школьных занятий и курсов – только погружение в языковую среду. А игрокам постарше поручили на первое время не отпускать Жалолиддинова одного на прогулки, чтобы он не терялся.

За "Бунедкор" Жасур играл почти десять лет. Он участвовал и в местных, и республиканских, и международных турнирах. Ездил в составе команды в Украину, Малайзию и другие страны. Первые годы, будучи ребенком, он выступал за дубль. Во всех турнирах, в которых команда участвовала, мальчика признавали лучшим бомбардиром.

В 16 лет в карьере игрока произошел новый взлет: футболист участвует в первом матче "Бунедкора" против "Пахтакора". Он вышел на замену и отыграл более получаса. Проявил себя достойно, и после матча тренер главного состава команды – Мирджалол Касымов – позвал Жасурбека в свой коллектив.

"Он просто сказал, что я переезжаю на третий этаж академии, где живет первая команда. Я был в приятном шоке! Ведь это ребята, с которыми раньше я только мечтал поздороваться. А теперь они – мои коллеги, играем вместе на одном поле. Но тренер сказал, чтобы я трудился и не зазнавался. Первые пять матчей я просто сидел в запасе, наблюдал. Потом Мирджалол Кушакович вызвал на поле. Я только форму одевал после разминки, и тут… 8 минут я играл перед зрителями. Мой дебют случился на чемпионате Узбекистана. Все это казалось невозможным, и я был так счастлив! Я стал самым молодым футболистом в истории национального чемпионата", – рассказывает Жалолиддинов.

В 2019 году клуб возглавил Вадим Абрамов, ныне главный тренер сборной Узбекистана. Он практически всегда ставил Жасура в основу. До старта сезона оставалось немного, и парень все не верил, что проведет на поле много времени. Думал, что будет на замене, как и прежде. Но Абрамов верил в своего подопечного и всегда поддерживал.

© Sputnik / Антон Денисов Встреча ФК "Локомотив" с болельщиками

"Даже когда я плохо провел игру, думал, что не заслужил доверие. Но мне все равно давали шанс. Во время третьей игры сезона я забил гол и стал самым молодым автором мяча в истории узбекского футбола. В прошлый сезон я всегда выходил на поле, и на чемпионате Узбекистана меня признали лучшим молодым игроком", — вспоминает Жасурбек.

Трансфер в российский клуб

Молодой и талантливый футболист всегда на виду. Тренеры разных команд проявляли интерес к Жалолиддинову в последние годы, спрашивали о возможности его трансфера. Но сначала все было на уровне переговоров с агентами. Этой весной наш герой узнал, что его заприметило руководство московского «"окомотива". Сам он раньше не следил за этой командой.

"Только когда наш земляк Эльдор Шомуродов пришел в "Ростов", весь Узбекистан начал следить за российским футболом", – уточнил Жасур.

Летом этого года поступило официальное предложение о трансфере молодого игрока в "Локомотив". В родном "Бунедкоре" были финансовые трудности, в последний год остались только воспитанники академии. Поэтому клуб согласился на переход своего подопечного.

В новом коллективе Жасура хорошо встретили, тем более, там уже было много легионеров. Он остался доволен стадионами. Спортсмен обозначил разницу между узбекским и российским футболом: в его республике уделяют больше внимания технике игры, а в России – акцент на силу (это ближе к европейскому стилю игры).

Увы, в текущем сезоне "Локомотива" Жасур находился в статусе запасного и на поле не выходил.

"Конечно, при трансфере никто не может дать гарантию о моих будущих позициях в новой команде. Я лишь знал, что не буду сразу играть в стартовом составе. Но ничего, все впереди. Шомуродов тоже не сразу выходил на поле за "Ростов", почти год был в запасе. Только потом он он набрал силу", – говорит Жасур.

В октябре новобранца "железнодорожников" отдали в аренду клубу "Тамбов". Сейчас команда проводит домашние матчи в Саранске из-за неготовности стадиона. Узбекистанец дебютировал за новый клуб в матче против "Динамо-Брянск".

"Здесь все взрослые, моим коллегам 30-38 лет. Мне нравится, что они все опытные, я у них учусь. Проводим по одной тренировке в день, на сборах – две", – рассказывает Жалолиддинов.

На текущий сезон футболист поставил себе цель как можно больше играть и набрать форму, чтобы в следующем году вернуться в "Локомотив" на подъеме.

"Если хочешь выступать в чемпионате страны, надо показывать себя лучшим в своей команде", – уверен Жасурбек.

Самой удобной для него позицией на поле он назвал правый фланг полузащиты.

Вкус родины, вдохновение и кумиры

Свободное время футболист проводит дома, за компьютерными играми. Иногда гуляет по городу. Москва в этом смысле ему нравится меньше из-за больших расстояний.

"Добраться до какой-то достопримечательности занимает около часа, и толпы везде, пробки. А Саранск маленький городок, здесь уютнее", – поясняет Жасур.

Как истинный узбек, он не представляет своей жизни без плова. С удовольствием ходит в местную чайхану как минимум раз в неделю.

"В "Бунедкоре" мы всегда кушали плов за день до игры, и в выходные тоже. Здесь я спросил у агентов совета: где хороший узбекский ресторан? Они нашли, и я прихожу вспоминать родину. Приятно видеть в чайхане земляков. Они знают, что я футболист, всегда очень тепло принимают", – говорит спортсмен.

Первая половина сезона завершится для "Тамбова" 18 декабря. Свободное время молодой футболист намерен провести на родине, в Навои. Он очень скучает по бабушке и дядям. "Когда я жил в Ташкенте, мы не так часто общались. Первое время я хотел вернуться домой. А сейчас появилось столько мессенджеров, что мы каждый день легко созваниваемся. Включаем видео и разговариваем с бабушкой по 2-3 часа. Я делюсь с ней всеми своими мыслями, а она меня поддерживает".

Иногда Жасурбек смотрит записи футбольных матчей прошлого. Он увлекся этим, когда играл под руководством Вадима Абрамова. Тренер показывал ученикам прошлые игры клуба "Манчестер Сити". Вся команда смотрела и вдохновлялась.

"Прошло уже несколько лет, а все равно интересно. Я с удовольствием наблюдаю, как великие футболисты дают пас, атакуют", – делится Жалолиддинов. Его кумир в узбекском футболе – Эльдор Шомуродов. Они иногда общаются, старший товарищ дает земляку советы.

Любимый россиский футболист узбекистанского игрока – Алексей Миранчук, бывший полузащитник "Локомотива", который недавно перебрался в итальянскую "Аталанту".

"Он левша, как и я. Мне нравится его стиль игры, стремление всегда учиться и повышать мастерство. Как-то в интервью я рассказал, что очень уважаю Алексея. После этого он подошел ко мне, поздоровался и с тех пор часто помогал на тренировках", – признается Жасур.

Сам он тоже пока не стремиться на родину – будет пытаться добиться спортивных высот за рубежом. Примеров для подражания, в том числе и среди своих земляков, у него предостаточно.