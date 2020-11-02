В этом матче, который был организован в качестве показательной игры, соревновались команды "Темуриды" и "Бабуриды".

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Создание Федерации поло Узбекистана, которое произошло несколько дней назад, привлекло внимание широкой общественности. Новообразованная федерация за короткое время показала свою работу, пишет НОК республики.

Вчера в Ташкенте в конноспортивном клубе Universal Jumping Agro прошли первые соревнования по поло. В этом матче, который был организован в качестве показательной игры, соревновались команды "Темуриды" и "Бабуриды".

"Темуриды" представляли Кашкадарьинскую область, а их соперники — Ферганскую долину.

Известно, что впервые этот вид спорта появился в Средней Азии, его ещё называли "чавгон". Зрители, которые собрались на соревнование, стали свидетелями одной из древних игр.

НОК Узбекистана В Ташкенте прошли первые соревнования по поло - фото

Следует отметить, что за процессом соревнований внимательно следили такие официальные лица, как Генеральный секретарь НОК Ойбек Касымов, председатель Федерации современного пятиборья и поло Узбекистана Бахромжон Газиев.

Матч завершился победой команды "Бабуриды" со счетом 6:5.