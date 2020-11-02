В Ташкенте прошли первые соревнования по поло - фото

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Создание Федерации поло Узбекистана, которое произошло несколько дней назад, привлекло внимание широкой общественности. Новообразованная федерация за короткое время показала свою работу, пишет НОК республики.
Вчера в Ташкенте в конноспортивном клубе Universal Jumping Agro прошли первые соревнования по поло. В этом матче, который был организован в качестве показательной игры, соревновались команды "Темуриды" и "Бабуриды".
"Темуриды" представляли Кашкадарьинскую область, а их соперники — Ферганскую долину.
Известно, что впервые этот вид спорта появился в Средней Азии, его ещё называли "чавгон". Зрители, которые собрались на соревнование, стали свидетелями одной из древних игр.
Следует отметить, что за процессом соревнований внимательно следили такие официальные лица, как Генеральный секретарь НОК Ойбек Касымов, председатель Федерации современного пятиборья и поло Узбекистана Бахромжон Газиев.
Матч завершился победой команды "Бабуриды" со счетом 6:5.