Хавьер Мендес провел мастер-класс для спортсменов Узбекистана

Хавьер известен продуманной тактикой боя, его ученики, как правило, выносливы и уверенно чувствуют себя и в стойке, и в партере.

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Тренер ММА Хавьер Мендес провел открытый мастер-класс в Узбекистане. Об этом рассказал специалист в своем аккаунте в Instagram.

Instagram / akajav Хавьер Мендес провел мастер-класс в Узбекистане

Для справки: Хавьер Менедес – экс-чемпион мира по кикбоксингу. Бойцов ММА тренирует с середины 90-х. Пик тренерской карьеры Мендеса – 2015 год, когда три его бойца (Кормье, Рокхолд, Веласкес) были одновременно чемпионами UFC.

Хавьер известен продуманной тактикой боя, его ученики, как правило, выносливы и уверенно чувствуют себя и в стойке, и в партере. Наставник, подготовивший больше всех чемпионов в истории боев без правил, является также тренером Хабиба Нурмагомедова.

Instagram / akajav Хавьер Мендес провел мастер-класс в Узбекистане

Мендес - основатель, владелец и главный тренер зала American Kickboxing Academy (AKA), одного из самых уважаемых в мире ММА, в то же время один из самых критикуемых.

Члены команды Мендеса тренируются очень жестко, поэтому часто травмируются.