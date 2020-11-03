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Хавьер Мендес провел мастер-класс в Узбекистане

Хавьер Мендес провел мастер-класс для спортсменов Узбекистана

Instagram / akajav
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20201103/15314139/Khaver-Mendes-provel-master-klass-dlya-sportsmenov-Uzbekistana.html

Хавьер известен продуманной тактикой боя, его ученики, как правило, выносливы и уверенно чувствуют себя и в стойке, и в партере.

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Тренер ММА Хавьер Мендес провел открытый мастер-класс в Узбекистане. Об этом рассказал специалист в своем аккаунте в Instagram.

Хавьер Мендес провел мастер-класс в Узбекистане
Instagram / akajav
Хавьер Мендес провел мастер-класс в Узбекистане

Для справки: Хавьер Менедес – экс-чемпион мира по кикбоксингу. Бойцов ММА тренирует с середины 90-х. Пик тренерской карьеры Мендеса – 2015 год, когда три его бойца (Кормье, Рокхолд, Веласкес) были одновременно чемпионами UFC.

Хавьер известен продуманной тактикой боя, его ученики, как правило, выносливы и уверенно чувствуют себя и в стойке, и в партере. Наставник, подготовивший больше всех чемпионов в истории боев без правил, является также тренером Хабиба Нурмагомедова.

Хавьер Мендес провел мастер-класс в Узбекистане
Instagram / akajav
Хавьер Мендес провел мастер-класс в Узбекистане

Мендес - основатель, владелец и главный тренер зала American Kickboxing Academy (AKA), одного из самых уважаемых в мире ММА, в то же время один из самых критикуемых.

Члены команды Мендеса тренируются очень жестко, поэтому часто травмируются.

Теги:
Узбекистан, тренер, Хабиб Нурмагомедов, спорт



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