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Шерзод Ташматов

Шерзод Ташматов избран вице-президентом НОК Узбекистана

Пресс-служба НОК Узбекистана
Спорт
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Ташматов с 2019 года занимает пост председателя республиканской Ассоциации таэквондо WT. Помимо этого, является руководителем оперштаба при НОК.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Руководитель Ассоциации таэквондо WT Узбекистана Шерзод Ташматов избран заместителем исполняющего обязанности председателя Национального олимпийского комитета республики, сообщили в НОК по итогам внеочередной XXXVII Генассамблеи.

Национальный олимпийский комитет Узбекистана
НОК
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Шерзод Ташматов в разные годы был зампредседателя республиканской Ассоциации любительского и профессионального муай-тая, председателем этой ассоциации, зампредседателя Центра развития восточных боевых искусств, первым заместителем председателя Федерации бокса Узбекистана.

С 2016 по 2019 годы Ташматов являлся членом Исполнительного комитета AIBA, вице-президентом Азиатской конфедерации бокса. С 2019-го занимает пост председателя Ассоциации таэквондо WT Узбекистана. Помимо этого, является руководителем оперштаба при НОК.

Теги:
спорт, Узбекистан, Шерзод Ташматов, Национальный Олимпийский комитет Узбекистана



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