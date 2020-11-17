Шерзод Ташматов избран вице-президентом НОК Узбекистана

Ташматов с 2019 года занимает пост председателя республиканской Ассоциации таэквондо WT. Помимо этого, является руководителем оперштаба при НОК.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Руководитель Ассоциации таэквондо WT Узбекистана Шерзод Ташматов избран заместителем исполняющего обязанности председателя Национального олимпийского комитета республики, сообщили в НОК по итогам внеочередной XXXVII Генассамблеи.

Шерзод Ташматов в разные годы был зампредседателя республиканской Ассоциации любительского и профессионального муай-тая, председателем этой ассоциации, зампредседателя Центра развития восточных боевых искусств, первым заместителем председателя Федерации бокса Узбекистана.

С 2016 по 2019 годы Ташматов являлся членом Исполнительного комитета AIBA, вице-президентом Азиатской конфедерации бокса. С 2019-го занимает пост председателя Ассоциации таэквондо WT Узбекистана. Помимо этого, является руководителем оперштаба при НОК.