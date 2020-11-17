Чемпионат Узбекистана по спортивной борьбе стартовал в Навои

В первый день соревнований на ковре встретятся классики, завтра — вольники, в последний день чемпионата будут состязаться девушки.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Сегодня в Навои стартовал чемпионат республики по спортивной борьбе (греко-римская, вольная и женская) среди взрослых. Соревнования продлятся в течение двух дней, сообщили в пресс-службе НОК.

Участвуют в состязаниях 450 спортсменов, которые разыграют между собой 30 комплектов наград.

В первый день соревнований на ковре встретятся классики, завтра — вольники, в последний день чемпионата будут состязаться девушки.

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А всего несколько дней назад в Навоийской области завершился ежегодный чемпионат по мотокроссу. В числе организаторов спортивных соревнования - Госкомтуризма.