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Финалы греко-римской борьбы в весовых категориях 59, 71, 80, 98 килограмм IV Игр Исламской солидарности

Чемпионат Узбекистана по спортивной борьбе стартовал в Навои

© Sputnik / Murad Orujov
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20201117/15420440/Chempionat-Uzbekistana-po-sportivnoy-borbe-startoval-v-Navoi.html

В первый день соревнований на ковре встретятся классики, завтра — вольники, в последний день чемпионата будут состязаться девушки.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Сегодня в Навои стартовал чемпионат республики по спортивной борьбе (греко-римская, вольная и женская) среди взрослых. Соревнования продлятся в течение двух дней, сообщили в пресс-службе НОК.

Участвуют в состязаниях 450 спортсменов, которые разыграют между собой 30 комплектов наград.

В первый день соревнований на ковре встретятся классики, завтра — вольники, в последний день чемпионата будут состязаться девушки.

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А всего несколько дней назад в Навоийской области завершился ежегодный чемпионат по мотокроссу. В числе организаторов спортивных соревнования - Госкомтуризма.

Теги:
Навои, Узбекистан, борьба, Вольная борьба, спорт



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