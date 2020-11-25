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"Пахтакор" проиграл "Насафу" в матче Суперлиги Узбекистана

Пресс-служба Азиатской футбольной конфедерации
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20201125/15477484/Pakhtakor-proigral-Nasafu-v-matche-Superligi-Uzbekistana.html

В ходе игры отличились Шароф Мухиддинов (шестая минута), Марко Станоевич (56 минута), Акмал Мозговой (67 минута).

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Ташкентский "Пахтакор" уступил каршинскому "Насафу" в матче 24 тура Суперлиги Узбекистана, сообщили в пресс-службе Азиатской футбольной конфедерации (АФК).

"Пахтакор", недавно в 13-й раз отпраздновавший свое чемпионство, сегодня не смог соперничать с ФК "Насаф". Команда из Карши показала фантастическую игру, забив три мяча", — говорится в публикации на Telegram-канале АФК.

В ходе игры отличились Шароф Мухиддинов (шестая минута), Марко Станоевич (56 минута), Акмал Мозговой (67 минута).

Главный тренер "Пахтакора" Шота Арвеладзе поздравил ФК "Насаф" с победой, отметив, что матчи с этим клубом "всегда проходят интересно".

"Мы ("Пахтакор". — Прим. ред.) создали несколько моментов, но воспользоваться ими не смогли. Удары были неточными. У соперника все получилось, но также возникали проблемы с реализацией. Мы уже завоевали чемпионство, но это никак не ставит под сомнение сегодняшние действия "Насафа". Они очень хорошо играли, — отметил Арвеладзе. — Впереди нас ждут матчи Кубка Узбекистана. Мы постараемся побеждать в тех соревнованиях, в которых участвуем".

"Пахтакор" будет стремиться демонстрировать красивый и качественный футбол, заверил главный тренер.

Теги:
ФК "Насаф", ФК "Пахтакор", Узбекистан, Ташкент, Карши, спорт, Футбол



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