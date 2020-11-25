"Пахтакор" проиграл "Насафу" в матче Суперлиги Узбекистана

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Ташкентский "Пахтакор" уступил каршинскому "Насафу" в матче 24 тура Суперлиги Узбекистана, сообщили в пресс-службе Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
"Пахтакор", недавно в 13-й раз отпраздновавший свое чемпионство, сегодня не смог соперничать с ФК "Насаф". Команда из Карши показала фантастическую игру, забив три мяча", — говорится в публикации на Telegram-канале АФК.
В ходе игры отличились Шароф Мухиддинов (шестая минута), Марко Станоевич (56 минута), Акмал Мозговой (67 минута).
Главный тренер "Пахтакора" Шота Арвеладзе поздравил ФК "Насаф" с победой, отметив, что матчи с этим клубом "всегда проходят интересно".
"Мы ("Пахтакор". — Прим. ред.) создали несколько моментов, но воспользоваться ими не смогли. Удары были неточными. У соперника все получилось, но также возникали проблемы с реализацией. Мы уже завоевали чемпионство, но это никак не ставит под сомнение сегодняшние действия "Насафа". Они очень хорошо играли, — отметил Арвеладзе. — Впереди нас ждут матчи Кубка Узбекистана. Мы постараемся побеждать в тех соревнованиях, в которых участвуем".
"Пахтакор" будет стремиться демонстрировать красивый и качественный футбол, заверил главный тренер.