"Пахтакор" проиграл "Насафу" в матче Суперлиги Узбекистана

Ведомство приостановило деятельность 20 агентств занятости, не выполнивших требования законодательства, до 3 декабря 2020 года.

Соревнования стартовали 25 ноября в Бостанлыкском районе и продлятся еще два дня. За победу сражаются 172 спортсмена из 10 регионов страны.