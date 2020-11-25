В Узбекистане открыта регистрация на республиканский чемпионат по киберспорту

Основная цель мероприятия — повысить уровень здоровой конкуренции среди участников и отобрать самых талантливых для дальнейших побед на международных состязаниях.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Федерация киберспорта республики совместно с Министерством физической культуры и спорта запустила очередное соревнование — "Онлайн-кубок Узбекистана" по видеоиграм, сообщают в Минспорта.

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Принять участие в соревнованиях по киберспорту cмогут как профессиональные игроки, так и любители. В случае победы они получат ценные призы и войдут в расширенный состав национальной команды Team Uzbekistan.

Основная цель мероприятия — повысить уровень здоровой конкуренции среди киберспортсменов и отобрать самых талантливых для дальнейших побед на международных состязаниях.

Отмечается, что чемпионат на кубок проводится по шести направлениям: FIFA 2021, PES 2021, CS: GO, DOTA 2, PUBG MOBILE и BRAWL STARS (MOBILE).

Для участия в первом отборочном туре цифрового спорта необходимо пройти предварительную регистрацию.

Решающий гранд-финал турнира состоится 21 декабря текущего года.