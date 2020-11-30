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Победитель чемпионата РУз по плаванию выиграл путевку на Олимпиаду в Токио

Министерство спорта Узбекистана
Спорт
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https://uz.sputniknews.ru/sport/20201130/15506875/Pobeditel-chempionata-RUz-po-plavaniyu-vyigral-putevku-na-Olimpiadu-v-Tokio.html

Наряду с мастерами водных видов спорта Узбекистана в открытом чемпионате приняли участие сборные из Кыргызстана и Чехии.

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В Центре водных видов спорта "Саховат", расположенном в столице, завершился открытый чемпионат Узбекистана по плаванию, сообщают в Министерстве спорта.

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Наряду с мастерами водных видов спорта Узбекистана в открытом чемпионате приняли участие сборные из Кыргызстана и Чехии.

Все спортсмены боролись за право получить лицензию от Международной федерации водных видов спорта на Олимпийские игры в Токио.

По данным Минспорта, пловец сборной Узбекистана Владислав Мустафин успешно прошел гонку на время. Он проплыл стометровую дистанции брассом за 59,89 секунды и уложился в необходимое олимпийское квалификационное время - 59,93 секунды.

Отмечается, что официальные итоги соревнований в ближайшее время будут переданы Международной федерации водных видов спорта. Как только организация подтвердит результаты, победителям вручат направления на участие в Олимпиаде в Токио.




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