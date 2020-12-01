Избран новый глава Совета ветеранов спорта Узбекистана

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. В Министерстве физической культуры и спорта Узбекистана состоялась конференция Совета ветеранов спортивных организаций РУз.
Основной повесткой мероприятия стало избрание нового председателя Совета в связи с кончиной экс-главы организации Комилжона Худойберганова, сообщают в Минспорта.
На заседании единогласно была утверждена кандидатура Баходира Махситовича Махситова — специалиста с большим опытом работы в области спорта.
Отмечается, что на встрече присутствовали представители соответствующего министерства, Национального олимпийского комитета, а также руководство республиканских спортивных федераций и ассоциаций.