Избран новый глава Совета ветеранов спорта Узбекистана

На заседании единогласно была утверждена кандидатура Баходира Махситовича Махситова - специалиста с большим опытом работы в области спорта.

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. В Министерстве физической культуры и спорта Узбекистана состоялась конференция Совета ветеранов спортивных организаций РУз.

Основной повесткой мероприятия стало избрание нового председателя Совета в связи с кончиной экс-главы организации Комилжона Худойберганова, сообщают в Минспорта.

Министерство спорта Узбекистана Баходир Махситович Махситов

На заседании единогласно была утверждена кандидатура Баходира Махситовича Махситова — специалиста с большим опытом работы в области спорта.

Отмечается, что на встрече присутствовали представители соответствующего министерства, Национального олимпийского комитета, а также руководство республиканских спортивных федераций и ассоциаций.