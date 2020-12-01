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Избран новый глава Совета ветеранов спорта Узбекистана

© Sputnik/Виктор Толочко
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20201201/15512126/Izbran-novyy-glava-Soveta-veteranov-sporta-Uzbekistana.html

На заседании единогласно была утверждена кандидатура Баходира Махситовича Махситова - специалиста с большим опытом работы в области спорта.

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. В Министерстве физической культуры и спорта Узбекистана состоялась конференция Совета ветеранов спортивных организаций РУз.

Основной повесткой мероприятия стало избрание нового председателя Совета в связи с кончиной экс-главы организации Комилжона Худойберганова, сообщают в Минспорта.

Министерство спорта Узбекистана
Баходир Махситович Махситов

На заседании единогласно была утверждена кандидатура Баходира Махситовича Махситова — специалиста с большим опытом работы в области спорта.

Отмечается, что на встрече присутствовали представители соответствующего министерства, Национального олимпийского комитета, а также руководство республиканских спортивных федераций и ассоциаций.

Теги:
министерство спорта, ветераны, спорт, назначение



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