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Пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова в Ташкенте

Хабиб рассказал, когда в Ташкенте будет проведен очередной вечер боев

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Спорт
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Sputnik Узбекистан
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По словам спортсмена, уже есть определенный план по организации турнира, однако из-за карантинных ограничений некоторые моменты будут меняться.

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. В ходе пресс-конференции российский боец чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда планируется следующий вечер боев в Узбекистане. По словам спортсмена, уже есть определенный план по организации турнира, однако из-за карантинных ограничений некоторые моменты будут меняться, передает корреспондент Sputnik Узбекистан с места события.

"Думаем провести после Рамадана, в мае. Мы хотели бы здесь провести турнир. Все соскучились по мероприятиям: и болельщики, и спортсмены. После прошлого турнира мы видим большой скачок в вашей стране. Много детей пошло в секции, сами бойцы подтянулись, появилась мотивация", - отметил Хабиб Нурмагомедов.

Турнире GFC20 впервые прошел в Узбекистане в ноябре 2019 года. Свой титул в ходе поединка защитил двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Умар. В республике даже создана Ассоциация смешанных боевых искусств, возглавляемая Отабеком Умаровым.

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О том, что в случае победы Умар подпишет контракт с UFC, накануне в ходе пресс-конференции заявлял сам Хабиб Нурмагомедов. Он также добавил, что готов помогать всем талантливым бойцам, в том числе из Узбекистана, которые захотят начать свою карьеру на мировом ринге.

Теги:
пресс-конференция, Ташкент, турнир, Хабиб Нурмагомедов



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