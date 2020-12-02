Махмуд Мурадов проведет встречу с фанатами в Бухаре

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Узбекский боец смешанных единоборств Махмуд Мурадов в эти дни находится в Бухаре. В своем аккаунте в Instagram спортсмен анонсировал встречу с фанатами, запланированную 4 декабря на 10:30 по местному времени.
"Буду ждать каждого из вас в молодежном центре города Бухары. От этой встречи вы получите теплое общение, где сможете получить ответы на интересующие Вас вопросы и много интересного. Так что до встречи", - написал Мурадов.
В конце октября боец из Узбекистана заразился коронавирусом и отменил по этой причине предстоящий поединок UFC, который был запланирован на 31 октября.
Бой должен был состояться в Лас-Вегасе (США), а соперником стать американец Кевин Холланд.