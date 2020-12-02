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Махмуд Мурадов

Махмуд Мурадов проведет встречу с фанатами в Бухаре

Ассоциация смешанных единоборств Узбекистана
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20201202/15523189/Makhmud-Muradov-provedet-vstrechu-s-fanatami-v-Bukhare.html

Спортсмен сообщил о том, что проведет встречу с поклонниками и любителями смешанных единоборств в Бухаре 4 декабря 2020 года.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Узбекский боец смешанных единоборств Махмуд Мурадов в эти дни находится в Бухаре. В своем аккаунте в Instagram спортсмен анонсировал встречу с фанатами, запланированную 4 декабря на 10:30 по местному времени.

"Буду ждать каждого из вас в молодежном центре города Бухары. От этой встречи вы получите теплое общение, где сможете получить ответы на интересующие Вас вопросы и много интересного. Так что до встречи", - написал Мурадов.

В конце октября боец из Узбекистана заразился коронавирусом и отменил по этой причине предстоящий поединок UFC, который был запланирован на 31 октября.

Бой должен был состояться в Лас-Вегасе (США), а соперником стать американец Кевин Холланд.

Теги:
спорт, Бухара, Встреча, Махмуд Мурадов



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