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Кубок Узбекистана по бодибилдингу и фитнесу

Загорелые и сильные: итоги Кубка Узбекистана по бодибилдингу и фитнесу - фото

PROFORM Classic Sports Festival
Спорт
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Кубок Узбекистана по бодибилдингу и фитнесу прошел 5 и 6 декабря на сцене Дворца кино им. Алишера Навои.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Стали известны итоги Кубка Узбекистана по бодибилдингу и фитнесу, сообщает Министерство физической культуры и спорта республики.

"Кубок Узбекистана по бодибилдингу и фитнесу прошел 5 и 6 декабря на сцене Дворца кино им. Алишера Навои. В соревнованиях приняли участие сотни атлетов со всей республики", - говорится в сообщении.

Соорганизаторами мероприятия выступили Республиканская школа высшего спортивного мастерства по зимним и сложным техническим видам спорта, Федерация бодибилдинга, фитнеса и мас-рестлинга Узбекистана, Федерация пауэрлифтинга Узбекистана, Федерация мас-рестлинга Узбекистана, Федерация армрестлинга Республики Узбекистан, а также BUKA Boxing, BEFIT PRO, Genetics, iTicket, Sunlife и Ziyo Forum. Генеральный спонсором мероприятия стал бренд OU7.

Кубок Узбекистана по бодибилдингу и фитнесу
PROFORM Classic Sports Festival
Кубок Узбекистана по бодибилдингу и фитнесу

По итогам двух дней соревнований места распределились следующим образом:

Спорт-Физик (мужчины) / до 170 см (-2 кг)

1 место  – №13 – Галактионов Тихон (Ташкент)

Спорт-Физик (мужчины) / до 175 см (0 кг)

1 место  – №115 – Алибердиев Исломжон (Коканд)

2 место – №68 – Сулейманов  Артур (Гулистан)

Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см (+2 кг)

1 место  – №59 – Гуломов Нуриллаходжа (Ташкент)

2 место – №58 – Акилов Азизхон (Ташкент)

3 место – №54 – Гуломов Абдулфаёд (Андижан)

Кубок Узбекистана по бодибилдингу и фитнесу
PROFORM Classic Sports Festival
Кубок Узбекистана по бодибилдингу и фитнесу

Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг)

1 место  – №99 – Филиппов Николай (Ташкент)

2 место – №60 – Абдуллаев  Ибодулло (Бухара)

3 место – №87 – Кодиров Акбар (Нукус)

4 место – №43 – Боровиков  Олег (Газалкент)

5 место – №83 – Мирзалиев Аброрбек (Наманган)

Модель-Физик (женщины) / до 165 см

1 место  – №5 – Максумова Рушана (Ташкент)

2 место – №76 – Ли  Элина (Ташкент)

3 место – №116 – Прудцких Милена (Ташкент)

4 место – №39 – Юсупова  Эвелина (Ташкент)

Модель-Физик (женщины) / до 170 см

1 место  – №110 – Калинина Ангелина (Ташкент)

Модель-Физик (женщины) / свыше 170 см

1 место  – №8 – Турдикулова Гулжахон (Кибрай, Ташкентская обл.)

2 место – №4 – Дехконова Дильнозахон (Андижан)

3 место – №144 – Шохина  Олеся (Ташкент)

4 место – №98 – Хамидова Камилла (Ташкент)

Кубок Узбекистана по бодибилдингу и фитнесу
PROFORM Classic Sports Festival
Кубок Узбекистана по бодибилдингу и фитнесу

Модель-Физик (женщины) / Абсолютная категория

1 место  – №5 – Максумова Рушана (Ташкент)

2 место – №8 – Турдикулова Гулжахон (Кибрай, Ташкентская обл.)

Атлет-Физик (женщины) / до 165 см

1 место  – №90 – Бессонова Диана (Ташкент)

Паралимпик-Физик (женщины) / открытая категория

1 место  – №91 – Войнова Дарья (Ташкент)

Паралимпик-Физик (мужчины) / открытая категория

1 место  – №149 – Турсунбаев Искандар (Нукус)

2 место – №10 – Исмаилов  Ислом (Ташкент)

3 место – №26 – Хакимжонов Достонбек (Наманган)

4 место – №18 – Атаходжаев Азиз (Ташкент)

Кубок Узбекистана по бодибилдингу и фитнесу
PROFORM Classic Sports Festival
Кубок Узбекистана по бодибилдингу и фитнесу

Бодибилдинг юниоры (мужчины) / до 75 кг

1 место  – №75 – Суйаркулов Анваржон (Джизак)

2 место – №92 – Соипов Иззатуллох (Андижан)

3 место – №42 – Жумаев Сухроб (Навои)

4 место – №40 – Козимжонов Адхамжон (Ташкент)

5 место – №93 – Усмонов Асилбек (Ташкент)

Бодибилдинг-Мастера (мужчины) / открытая категория

1 место  – №3 – Уразметов Илья (Ташкент)

Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг

1 место  – №40 – Козимжонов Адхамжон (Ташкент)

2 место – №45 – Хусанов Омадбек (Коканд)

Кубок Узбекистана по бодибилдингу и фитнесу
PROFORM Classic Sports Festival
Кубок Узбекистана по бодибилдингу и фитнесу

Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг

1 место  – №79 – Маткаримов Дильёрбек (Андижан)

2 место – №94 – Азизов  Комол (Ташкент)

3 место – №75 – Суйаркулов Анваржон (Джизак)

4 место – №92 – Соипов Иззатуллох (Андижан)

5 место – №142 – Исломов Алиакбар (Бухара)

Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг

1 место  – №53 – Стоянов Валерий (Ташкент)

2 место – №104 – Рахмонов  Фаррух (Андижан)

3 место – №85 – Бахромов Бобурмирзо (Андижан)

4 место – №37 – Эсанбоев Мухлис (Ташкент)

5 место – №128 – Мусаев  Жавохирбек (Фергана)

Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг

1 место  – №7 – Шукуров Бекзод (Ташкент)

2 место – №47 – Атоев Алибек (Бухара)

Кубок Узбекистана по бодибилдингу и фитнесу
PROFORM Classic Sports Festival
Кубок Узбекистана по бодибилдингу и фитнесу

Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг

1 место  – №74 – Расулов Фаррух (Ташкент)

2 место – №71 – Уктамжонов Абдумалик (Коканд)

3 место – №20 – Султанов  Бахтиёр (Наманган)

Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг

1 место  – №95 – Бахриев Фарход (Бухара)

2 место – №56 – Хакимов  Рузибек (Андижан)

3 место – №48 – Юсупов  Эльбек (Кашкадарья)

4 место – №9 – Ахмедов  Бунёд (Янгиер)

Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг

1 место  – №1 – Джураев Вячеслав (Ташкент)

2 место – №97 – Ченкин Евгений (Ташкент)

3 место – №80 – Валиев  Зиёдулло (Чирчик)

4 место – №3 – Уразметов Илья (Ташкент)

5 место – №30 – Перегонцев Алексей (Ташкент)

Кубок Узбекистана по бодибилдингу и фитнесу
PROFORM Classic Sports Festival
Кубок Узбекистана по бодибилдингу и фитнесу

Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг

1 место  – №34 – Сайфуллаев Бахшулла (Зарафшан, Навоийская обл.)

2 место – №22 – Скрипачёв Виталий (Ташкент)

3 место – №109 – Шамурадов Дильшод (Ташкент)

Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория

1 место  – №34 – Сайфуллаев Бахшулла (Зарафшан, Навоийская обл.)

2 место – №7 – Шукуров Бекзод (Ташкент)

3 место – №95 – Бахриев Фарход (Бухара)

4 место – №1 – Джураев Вячеслав (Ташкент)

5 место – №53 – Стоянов  Валерий (Ташкент)

6 место – №74 – Расулов  Фаррух (Ташкент)

Атлет-Физик (мужчины) / до 182 см (+8 кг)

1 место  – №77 – Кобилов Шамшод (Ташкент)

2 место – №66 – Эшонхонов Абдурашид (Чирчик)

3 место – №64 – Эгамбердиев Иззатилло (Андижан)

4 место – №57 – Ниёзов Аброр (Чирчик)

5 место – №28 – Киямов Мансур (Самарканд)

Атлет-Физик (мужчины) / свыше 182 см (+10 кг)

1 место  – №36 – Болтабоев Абдувахоб (Ташкент)

2 место – №63 – Джамолов Мироншох (Бухара)

3 место – №44 – Кодиров Шахзод (Кашкадарья)

4 место – №23 – Суфиев  Санжар (Чуст, Наманганская область)

Теги:
Спортсмен, спорт, Узбекистан, Узбекистан, бодибилдеры, фитнес



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