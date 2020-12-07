Загорелые и сильные: итоги Кубка Узбекистана по бодибилдингу и фитнесу - фото

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Россельхознадзор запретил ввоз растительной продукции из Ферганской области Вредитель был выявлен в стадии личинки в количестве 2 штук на 1 кг продукции, что свидетельствует о серьезном заражении партии. 66

Под Ташкентом пресечена контрабанда краснокнижных соколов В соответствии с действующими правилами, птицы были чипированы и внесены в Международный реестр. По информации ГТК, правонарушители планировали выручить в среднем по 30 млн сумов за каждую особь. 59