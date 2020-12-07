Загорелые и сильные: итоги Кубка Узбекистана по бодибилдингу и фитнесу - фото

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Стали известны итоги Кубка Узбекистана по бодибилдингу и фитнесу, сообщает Министерство физической культуры и спорта республики.
"Кубок Узбекистана по бодибилдингу и фитнесу прошел 5 и 6 декабря на сцене Дворца кино им. Алишера Навои. В соревнованиях приняли участие сотни атлетов со всей республики", - говорится в сообщении.
Соорганизаторами мероприятия выступили Республиканская школа высшего спортивного мастерства по зимним и сложным техническим видам спорта, Федерация бодибилдинга, фитнеса и мас-рестлинга Узбекистана, Федерация пауэрлифтинга Узбекистана, Федерация мас-рестлинга Узбекистана, Федерация армрестлинга Республики Узбекистан, а также BUKA Boxing, BEFIT PRO, Genetics, iTicket, Sunlife и Ziyo Forum. Генеральный спонсором мероприятия стал бренд OU7.
По итогам двух дней соревнований места распределились следующим образом:
Спорт-Физик (мужчины) / до 170 см (-2 кг)
1 место – №13 – Галактионов Тихон (Ташкент)
Спорт-Физик (мужчины) / до 175 см (0 кг)
1 место – №115 – Алибердиев Исломжон (Коканд)
2 место – №68 – Сулейманов Артур (Гулистан)
Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см (+2 кг)
1 место – №59 – Гуломов Нуриллаходжа (Ташкент)
2 место – №58 – Акилов Азизхон (Ташкент)
3 место – №54 – Гуломов Абдулфаёд (Андижан)
Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг)
1 место – №99 – Филиппов Николай (Ташкент)
2 место – №60 – Абдуллаев Ибодулло (Бухара)
3 место – №87 – Кодиров Акбар (Нукус)
4 место – №43 – Боровиков Олег (Газалкент)
5 место – №83 – Мирзалиев Аброрбек (Наманган)
Модель-Физик (женщины) / до 165 см
1 место – №5 – Максумова Рушана (Ташкент)
2 место – №76 – Ли Элина (Ташкент)
3 место – №116 – Прудцких Милена (Ташкент)
4 место – №39 – Юсупова Эвелина (Ташкент)
Модель-Физик (женщины) / до 170 см
1 место – №110 – Калинина Ангелина (Ташкент)
Модель-Физик (женщины) / свыше 170 см
1 место – №8 – Турдикулова Гулжахон (Кибрай, Ташкентская обл.)
2 место – №4 – Дехконова Дильнозахон (Андижан)
3 место – №144 – Шохина Олеся (Ташкент)
4 место – №98 – Хамидова Камилла (Ташкент)
Модель-Физик (женщины) / Абсолютная категория
1 место – №5 – Максумова Рушана (Ташкент)
2 место – №8 – Турдикулова Гулжахон (Кибрай, Ташкентская обл.)
Атлет-Физик (женщины) / до 165 см
1 место – №90 – Бессонова Диана (Ташкент)
Паралимпик-Физик (женщины) / открытая категория
1 место – №91 – Войнова Дарья (Ташкент)
Паралимпик-Физик (мужчины) / открытая категория
1 место – №149 – Турсунбаев Искандар (Нукус)
2 место – №10 – Исмаилов Ислом (Ташкент)
3 место – №26 – Хакимжонов Достонбек (Наманган)
4 место – №18 – Атаходжаев Азиз (Ташкент)
Бодибилдинг юниоры (мужчины) / до 75 кг
1 место – №75 – Суйаркулов Анваржон (Джизак)
2 место – №92 – Соипов Иззатуллох (Андижан)
3 место – №42 – Жумаев Сухроб (Навои)
4 место – №40 – Козимжонов Адхамжон (Ташкент)
5 место – №93 – Усмонов Асилбек (Ташкент)
Бодибилдинг-Мастера (мужчины) / открытая категория
1 место – №3 – Уразметов Илья (Ташкент)
Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг
1 место – №40 – Козимжонов Адхамжон (Ташкент)
2 место – №45 – Хусанов Омадбек (Коканд)
Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг
1 место – №79 – Маткаримов Дильёрбек (Андижан)
2 место – №94 – Азизов Комол (Ташкент)
3 место – №75 – Суйаркулов Анваржон (Джизак)
4 место – №92 – Соипов Иззатуллох (Андижан)
5 место – №142 – Исломов Алиакбар (Бухара)
Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг
1 место – №53 – Стоянов Валерий (Ташкент)
2 место – №104 – Рахмонов Фаррух (Андижан)
3 место – №85 – Бахромов Бобурмирзо (Андижан)
4 место – №37 – Эсанбоев Мухлис (Ташкент)
5 место – №128 – Мусаев Жавохирбек (Фергана)
Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг
1 место – №7 – Шукуров Бекзод (Ташкент)
2 место – №47 – Атоев Алибек (Бухара)
Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг
1 место – №74 – Расулов Фаррух (Ташкент)
2 место – №71 – Уктамжонов Абдумалик (Коканд)
3 место – №20 – Султанов Бахтиёр (Наманган)
Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг
1 место – №95 – Бахриев Фарход (Бухара)
2 место – №56 – Хакимов Рузибек (Андижан)
3 место – №48 – Юсупов Эльбек (Кашкадарья)
4 место – №9 – Ахмедов Бунёд (Янгиер)
Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг
1 место – №1 – Джураев Вячеслав (Ташкент)
2 место – №97 – Ченкин Евгений (Ташкент)
3 место – №80 – Валиев Зиёдулло (Чирчик)
4 место – №3 – Уразметов Илья (Ташкент)
5 место – №30 – Перегонцев Алексей (Ташкент)
Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг
1 место – №34 – Сайфуллаев Бахшулла (Зарафшан, Навоийская обл.)
2 место – №22 – Скрипачёв Виталий (Ташкент)
3 место – №109 – Шамурадов Дильшод (Ташкент)
Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория
1 место – №34 – Сайфуллаев Бахшулла (Зарафшан, Навоийская обл.)
2 место – №7 – Шукуров Бекзод (Ташкент)
3 место – №95 – Бахриев Фарход (Бухара)
4 место – №1 – Джураев Вячеслав (Ташкент)
5 место – №53 – Стоянов Валерий (Ташкент)
6 место – №74 – Расулов Фаррух (Ташкент)
Атлет-Физик (мужчины) / до 182 см (+8 кг)
1 место – №77 – Кобилов Шамшод (Ташкент)
2 место – №66 – Эшонхонов Абдурашид (Чирчик)
3 место – №64 – Эгамбердиев Иззатилло (Андижан)
4 место – №57 – Ниёзов Аброр (Чирчик)
5 место – №28 – Киямов Мансур (Самарканд)
Атлет-Физик (мужчины) / свыше 182 см (+10 кг)
1 место – №36 – Болтабоев Абдувахоб (Ташкент)
2 место – №63 – Джамолов Мироншох (Бухара)
3 место – №44 – Кодиров Шахзод (Кашкадарья)
4 место – №23 – Суфиев Санжар (Чуст, Наманганская область)