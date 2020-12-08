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Элдор Шомуродов после забитого гола во время футбольного матча между ФК Дженоа и Пармой

Итальянский комментатор назвал Шомуродова казахом — что ответил форвард

AP / Tano Pecoraro
Спорт
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Казус произошел, когда узбекский нападающий забил гол во время матча 9-го тура Серии А с "Пармой".

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Во время матча 9-го тура Серии А с "Пармой" итальянский комментатор назвал Шомуродова казахом, когда форвард забил гол в ворота соперников. Узбекский футболист прокомментировал казус в интервью Telesport.   

"Ошибки у всех бывают. Думаю, что в следующий раз такого не будет и они исправят эту ошибку. Все нормально. Что теперь поделать, раз он ошибся", – сказал Шомуродов. 

Узбекский форвард Шомуродов забил свой первый гол в "Дженоа" — видео >>

Ранее нападающий сборной Узбекистана Шомуродов играл за ФК "Ростов" с 2017-го, однако четвертого октября этого года он перешел в итальянский клуб "Дженоа". Сумма трансфера составила 7,5 млн евро. С клубом из Генуи футболист подписал контракт до лета 2024 года. На родине форвард выступал за команды "Бунёдкор" и "Машъал".

Теги:
Элдор Шомуродов, фанаты футбола, Футболист, Футбол



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