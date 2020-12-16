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Футболисты олимпийской сборной Узбекистана

В Узбекистане впервые пройдет матч с применением технологии видеоповторов

НОК Узбекистана
Спорт
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https://uz.sputniknews.ru/sport/20201216/15607547/V-Uzbekistane-vpervye-proydet-match-s-primeneniem-tekhnologii-videopovtorov.html

Технологии VAR официально включены в Правила игры в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах.

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Финал Кубка Узбекистана 20 декабря станет первым официальным матчем на территории страны, в котором будут применены технологии VAR, сообщают СМИ.

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Для справки: Video assistant referee - сокращенно VAR или видеопомощник арбитра — технология в футболе, позволяющая главному арбитру принимать решения с помощью видеоповторов. Официально включена в Правила игры в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах.

Летом 2018 года экс-футболист и тренер Мирджалол Касымов в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан отметил, что по его мнению, видеоповторы ввели потому, что болельщики, которые приходят поддержать свою сборную, хотят справедливости.

"Все мы люди, с одного ракурса увидишь одно, а с другого - другое. Человеческий фактор имеет влияние. Это не значит, что надо часто останавливать игру. Разработчики этих технологий многое изучали, учитывали, так что технологии не должны сильно повлиять на темп игры", - считает специалист. 

Теги:
технологии, Узбекистан, Футбол



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