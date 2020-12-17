Узбекистанец Меликузиев и россиянин Ковалев проведут бой в Москве

В активе 24-летнего Меликузиева на профессиональном ринге шесть побед (пять нокаутом) и ни одного поражения, также он является серебряным призером Олимпиады-2016 и чемпионата мира-2015 в любителях.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Российский и узбекский боксеры Сергей Ковалев и Бектемир Меликузиев проведут поединок 30 января в Москве.

Как сообщил Ковалев на своей странице в Instagram, бой пройдет в "Лужниках".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergei Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

Сергей Ковалев — экс-чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе. На счету 37-летнего россиянина 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья.

В активе 24-летнего узбекистанца Меликузиева на профессиональном ринге шесть побед (пять нокаутом) и ни одного поражения, также он является серебряным призером Олимпиады-2016 и чемпионата мира-2015 в любителях.