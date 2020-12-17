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Узбекский боксер Бектемир Меликузиев на Олимпиаде в Рио

Узбекистанец Меликузиев и россиянин Ковалев проведут бой в Москве

© REUTERS / /Peter Cziborra
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20201217/15617960/Uzbekistanets-Melikuziev-i-rossiyanin-Kovalev-provedut-boy-v-Moskve.html

В активе 24-летнего Меликузиева на профессиональном ринге шесть побед (пять нокаутом) и ни одного поражения, также он является серебряным призером Олимпиады-2016 и чемпионата мира-2015 в любителях.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Российский и узбекский боксеры Сергей Ковалев и Бектемир Меликузиев проведут поединок 30 января в Москве. 

Как сообщил Ковалев на своей странице в Instagram, бой пройдет в "Лужниках".

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Публикация от Sergei Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

Сергей Ковалев — экс-чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе. На счету 37-летнего россиянина 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья.

В активе 24-летнего узбекистанца Меликузиева на профессиональном ринге шесть побед (пять нокаутом) и ни одного поражения, также он является серебряным призером Олимпиады-2016 и чемпионата мира-2015 в любителях.

Теги:
Сергей Ковалев, Бектемир Меликузиев, Москва, Россия, Узбекистан, спорт, Бокс



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