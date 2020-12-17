Россияне не могут выступать под флагом РФ на ОИ до конца 2022 года

Теперь любой спортсмен из России или вспомогательный персонал в течение двух лет может участвовать или посещать крупные турниры только при соблюдении определенных условий.

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. Российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года, об этом говорится в решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Коллегия арбитров CAS единогласно постановила, что РУСАДА не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу в связи с неспособностью предоставить подлинные данные московской антидопинговой лаборатории (LIMS) и аналитические данных бывшей московской лаборатории WADA. Коллегия издала ряд директив, которые вступают в силу 17 декабря 2020 года и действуют в течение двух лет, до 16 декабря 2022 года", - отмечается в решении.

Как отмечается в сообщении, CAS смягчил санкции WADA в отношении российского спорта.

Теперь любой спортсмен из России или вспомогательный персонал в течение двух лет может участвовать или посещать крупные турниры только при соблюдении определенных условий.

Российский спортсмен не должен находиться под ограничениями, вынесенными "компетентными органами" по итогам завершившегося или будущего расследования, которые остаются в силе во время указанного события.

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На форме не должен быть изображен флаг России, национальные символы РФ. Если форма содержит название "Россия" (на любом языке или в любом формате), слова "нейтральный спортсмен" (или их эквивалент) должны отображаться на английском языке так, чтобы они были не менее заметны, чем слово "Россия".

Российские спортсмены не должны демонстрировать публично флаг РФ (текущий или исторический), название "Россия" (на любом языке и в любом формате) или любой государственный герб или другой национальный символ Российской Федерации, в том числе, помимо прочего, на их одежде, снаряжении на любых официальных площадках или других территориях.

Кроме того, Россия не может проводить, подавать заявки или получать право на проведение Олимпийских, Парплимпийских игр или чемпионатов мира.

Напомним, после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком WADA в декабре 2019 года признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и единогласно согласился с рекомендацией комитета по соответствию (CRC) отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры под флагом России.

Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома WADA. WADA после получения уведомления от РУСАДА о несогласии с решением исполкома обратилось в CAS. Слушания по делу состоялись 2-5 ноября в Лозанне.