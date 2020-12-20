Полузащитника "Спартака" Урунова подозревают в сокрытии реального возраста

В Ассоциация футбола Узбекистана между тем заявили, что если бы это была правда, то такого активного интереса к молодому игроку за рубежом попросту бы не было.

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Футболист московского "Спартака" Остон Урунов оказался в центре скандала, связанного с возрастом.

Известно, что молодому узбекистанцу — всего 20 лет. Причем третий десяток полузащитник разменял совсем недавно — буквально в субботу.

Однако на днях тренер "СКА-Хабаровск" Сергей Юран заявил, что на самом деле Урунов "старше на 4–5 лет и все об этом знают".

Вспыхнул настоящий скандал.

За игрока вступилась Ассоциация футбола Узбекистана (АФУ). Там назвали слова Юрана ложью и заявили, что документы всех без исключения футболистов, начиная с их раннего возраста, изучаются и проверяются.

В ассоциации отметили, что Урунов, согласно требованиям Азиатской Футбольной Конфедерации (АФК), "неоднократно проходил МРТ-сканирование лучезапястного сустава, направленное на выявление игроков с заниженным возрастом и их отстранение от турниров, проводимых под эгидой АФК".

"Сергей Николаевич, очевидно, оторван от реальности и не имеет представления о текущей ситуации в узбекском футболе. <...> Документы всех без исключения футболистов, начиная с их раннего возраста, изучаются и проверяются, в том числе, компетентными органами республики. Урунов — один из самых талантливых и перспективных игроков не только нашей страны, но и всей Азии. Имеющийся интерес к игроку со стороны различных клубов не только России, но и иных европейских стран, также является подтверждением того, что слова Сергея Юрана — ложь", — говорится в заявлении АФУ.

В официальном обращении также говорится, что если бы обвинения Юрана были бы обоснованы, то к узбекскому игроку не было бы такого активного интереса за рубежом.

В АФУ также добавили, что "необдуманные слова Юрана" подрывают имидж не только Урунова, но и всего азиатского футбола.

"Очевидно, что такие понятия, как "этика", "порядочность", да и просто солидарность с такими же футболистами, каким еще в недавнем прошлом был сам Юран, ему чужды. Мы считаем заявление Сергея Юрана безосновательным и безответственным и требуем немедленно предоставить доказательства переписи возраста игрока, либо публично принести извинения как самому футболисту, так и Ассоциации Футбола Узбекистана", — следует из заявления АФУ.

Ассоциация призвала комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) "разобрать данный инцидент и дать оценку высказываниям Юрана, дискредетирующим" саму АФУ и непосредственно Урунова.

Стоит отметить, что это не первый скандал, инициированный Юраном.

© Sputnik / Алексей Филиппов Сергей Юран

Перед началом нынешнего сезона он покинул пост главного тренера "Химок" и был оштрафован РФС за слова о том, что к его увольнению причастен Шамиль Газизов, занимавший на тот момент пост гендиректора "Спартака".