20:13 21 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.45
  • EUR12671.88
  • USD10463.12
Поиск
Торжественная встреча спортсменов в аэропорту Ташкента

Узбекистанцы завоевали 14 медалей на Кубке мира по самбо в Москве

Telegram / Нацгвардия Узбекистана
Спорт
Получить короткую ссылку
24 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/15/15647247.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20201221/15647023/Uzbekistantsy-zavoevali-14-medaley-na-Kubke-mira-po-sambo-v-Moskve.html

Соревнования прошли в российской столице 16-20 декабря, в них приняло участие более 130 спортсменов из 17 стран.

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Узбекистанцы завоевали 14 медалей на Кубке мира по самбо, который прошел в Москве 16-20 декабря.

Всего в турнире приняло участие более 130 спортсменов из 17 стран. 

"Наши соотечественники завоевали три золотых, восемь серебряных, три бронзовых медали и заняли второе место в общекомандном зачете. Успешно выступили военнослужащие Национальной гвардии — Сарбон Эрназаров, ставший обладателем золотой медали, и Улугбек Рахмонов, завоевавший серебряную медаль", — рассказали в пресс-службе Нацгвардии Узбекистана.

Торжественная встреча спортсменов состоялась в понедельник в аэропорту Ташкента.

Кубок мира по самбо в Москве
Telegram / Нацгвардия Узбекистана
Кубок мира по самбо в Москве

В командных зачетах победы одержали российские сборные по боевому самбо — мужская и женская. 

Второе место у женщин заняли румынки, третье — белоруски, у мужчин второе место заняла сборная Узбекистана, третье — команда Кыргызстана. В командном зачете боевого самбо вторыми стали самбисты Узбекистана, третьими — представители Бахрейна.

Узбекистанцы на Кубке мира по самбо в Москве
Telegram / Нацгвардия Узбекистана
Узбекистанцы на Кубке мира по самбо в Москве
Теги:
Узбекистан, Самбо, спорт, Узбекистанцы



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как живет Ухань спустя год после возникновения COVID-19 — фотолента
Сотрудник конвойной службы Управления по конвоированию УФСИН России
С вещами на вылет: РФ этапировала на родину 56 осужденных узбекистанцев
Смартфон Узбекистан
O'zbekiston на связи: на что способен отечественный смартфон

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться