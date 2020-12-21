Узбекистанцы завоевали 14 медалей на Кубке мира по самбо в Москве

Соревнования прошли в российской столице 16-20 декабря, в них приняло участие более 130 спортсменов из 17 стран.

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Узбекистанцы завоевали 14 медалей на Кубке мира по самбо, который прошел в Москве 16-20 декабря.

Всего в турнире приняло участие более 130 спортсменов из 17 стран.

"Наши соотечественники завоевали три золотых, восемь серебряных, три бронзовых медали и заняли второе место в общекомандном зачете. Успешно выступили военнослужащие Национальной гвардии — Сарбон Эрназаров, ставший обладателем золотой медали, и Улугбек Рахмонов, завоевавший серебряную медаль", — рассказали в пресс-службе Нацгвардии Узбекистана.

Торжественная встреча спортсменов состоялась в понедельник в аэропорту Ташкента.

Telegram / Нацгвардия Узбекистана Кубок мира по самбо в Москве

В командных зачетах победы одержали российские сборные по боевому самбо — мужская и женская.

Второе место у женщин заняли румынки, третье — белоруски, у мужчин второе место заняла сборная Узбекистана, третье — команда Кыргызстана. В командном зачете боевого самбо вторыми стали самбисты Узбекистана, третьими — представители Бахрейна.