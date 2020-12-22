Сколько саудовский клуб предложил за переход Жалолиддина Машарипова

Клуб из Эр-Рияда готов заплатить "Пахтакору" за трансфер Машарипова 1,7 миллиона евро, ташкентский клуб запросил за своего воспитанника 2 миллиона евро.

ТАШКЕНТ, 22 дек - Sputnik. Один из лидеров ташкентского "Пахтакора" Жалолиддин Машарипов в скором времени станет легионером и перейдет в клуб из Саудовской Аравии Ан-Наср, сообщает Tribuna.uz.

"Игрок получил предложение от клуба "Ан-Наср" из Саудовской Аравии. Клуб из Эр-Рияда готов заплатить "Пахтакору" за трансфер Машарипова 1,7 миллиона евро", - говорится в сообщении.

Также по информации издания, ташкентский клуб запросил за своего воспитанника 2 миллиона евро.

Жалолиддин Машарипов мечтает продолжить карьеру в Европе >>

Напомним, в 2019 году Жалолиддин Машарипов рассказывал, что мечтает продолжить карьеру в европейском клубе. Тогда его самая большая мечта была - играть в европейских клубах. А вот арабские клубы, по его словам, предлагали всегда лучшие предложения в финансовых планах.