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Жалолиддин Машарипов

Сколько саудовский клуб предложил за переход Жалолиддина Машарипова

Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20201222/15656621/Skolko-saudovskiy-klub-predlozhil-za-perekhod-Zhaloliddina-Masharipova.html

Клуб из Эр-Рияда готов заплатить "Пахтакору" за трансфер Машарипова 1,7 миллиона евро, ташкентский клуб запросил за своего воспитанника 2 миллиона евро.

ТАШКЕНТ, 22 дек - Sputnik. Один из лидеров ташкентского "Пахтакора" Жалолиддин Машарипов в скором времени станет легионером и перейдет в клуб из Саудовской Аравии Ан-Наср, сообщает Tribuna.uz. 

"Игрок получил предложение от клуба "Ан-Наср" из Саудовской Аравии. Клуб из Эр-Рияда готов заплатить "Пахтакору" за трансфер Машарипова 1,7 миллиона евро", - говорится в сообщении.

Также по информации издания, ташкентский клуб запросил за своего воспитанника 2 миллиона евро.

Жалолиддин Машарипов мечтает продолжить карьеру в Европе >>

Напомним, в 2019 году Жалолиддин Машарипов рассказывал, что мечтает продолжить карьеру в европейском клубе. Тогда его самая большая мечта была - играть в европейских клубах. А вот арабские клубы, по его словам, предлагали всегда лучшие предложения в финансовых планах.

Теги:
узбекистанец, Узбекистан, Узбекистан, Пахтакор, Футболист, футбол, Футбол, Спортсмен, спорт



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