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Теннисист Темур Исмаилов

Узбекский теннисист дисквалифицирован на семь лет за договорные матчи

Oklahoma State University Athletics
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20201223/15659070/Uzbekskij-tennisist-diskvalifitsirovan-na-sem-let-za-dogovornye-matchi.html

Темур Исмаилов признался, что принимал участие в договорных матчах трижды — в 2014, 2015 и 2019 годах.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (TIU) дисквалифицировал теннисиста из Узбекистана Темура Исмаилова на семь лет (два условно) за участие в договорных матчах, сообщается на сайте организации.

Исмаилов признался, что принимал участие в договорных матчах трижды — в 2014, 2015 и 2019 годах.

© Sputnik / Алексей Даничев
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Двадцатипятилетнему игроку с 18 декабря запрещено играть или посещать любые теннисные соревнования в течение семи лет, два из которых условно. Кроме того, теннисист должен выплатить штраф в размере 12 тысяч долларов.

Срок дисквалификации будет продолжаться до тех пор, пока штраф не будет выплачен полностью.

Наивысшим результатом Исмаилова в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) является 756-е место в одиночном разряде.

Теги:
Темур Исмаилов, дисквалификация, спорт, Теннис, узбекистанец, Узбекистан



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