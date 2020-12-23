Узбекский теннисист дисквалифицирован на семь лет за договорные матчи

Темур Исмаилов признался, что принимал участие в договорных матчах трижды — в 2014, 2015 и 2019 годах.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (TIU) дисквалифицировал теннисиста из Узбекистана Темура Исмаилова на семь лет (два условно) за участие в договорных матчах, сообщается на сайте организации.

Исмаилов признался, что принимал участие в договорных матчах трижды — в 2014, 2015 и 2019 годах.

Двадцатипятилетнему игроку с 18 декабря запрещено играть или посещать любые теннисные соревнования в течение семи лет, два из которых условно. Кроме того, теннисист должен выплатить штраф в размере 12 тысяч долларов.

Срок дисквалификации будет продолжаться до тех пор, пока штраф не будет выплачен полностью.

Наивысшим результатом Исмаилова в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) является 756-е место в одиночном разряде.