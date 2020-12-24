В Ташкенте завершился чемпионат Узбекистана по баскетболу среди подростков

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В столице прошел чемпионат Узбекистана по баскетболу среди подростков, включенный в республиканский календарь физкультурно-массовых мероприятий Минспорта на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба органа госуправления.
По информации министерства, в соревнованиях приняли участие девять команд, поделенные на три группы.
В группу "А" вошли Наманганская, Навоийская и Ферганская области, в группу "Б" - Ташкентская, Андижанская и Хорезмская области, а в группу "С" - Самаркандская, Сырдарьинская и Ташкентская области.
Отмечается, что в последнее соревнование уходящего года не прошли сборные Бухарской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Джизакской областей, а также Республики Каракалпакстан.
Результаты групповых игр:
Группа "А"
- Наманган - Навои - 41:36
- Фергана - Наманган - 19:48
- Навои - Фергана - 41:21
Группа "B"
- Ташкент - Андижан - 40:52
- Хорезм - Ташкент - 33:28
- Андижан - Хорезм - 30:22
Группа "С"
- Самарканд - Ташкентская область - 42:12
- Ташкентская область - Сырдарья - 12:35
- Сырдарья - Самарканд - 25:40
Таким образом, победителями групп стали Наманганская, Андижанская и Самаркандская области.
Полуфинал
Самарканд - Андижан - 36:33
Наманган - Навои - 55:31
За 3-е место
Навои - Андижан - 22:21
Финал
Наманган - Самарканд - 49:36
В церемонии награждения приняли участие министр юстиции РУз, президент Федерации баскетбола Узбекистана Русланбек Давлетов, первый заместитель министра физической культуры и спорта Равшан Ирматов, заместитель директора Узбекского агентства по делам молодежи Дилноза Каттаханова и другие официальные лица.
По окончании чемпионата победителям и призерам вручили медали, дипломы и сувениры.