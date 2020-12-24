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В Ташкенте завершился чемпионат Узбекистана по баскетболу среди подростков

Министерство спорта
Спорт
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Победителями стали Наманганская, Андижанская и Самаркандская области. Однако в последнее соревнование уходящего года не прошли сборные Бухарской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Джизакской областей, а также Республики Каракалпакстан.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В столице прошел чемпионат Узбекистана по баскетболу среди подростков, включенный в республиканский календарь физкультурно-массовых мероприятий Минспорта на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба органа госуправления.

По информации министерства, в соревнованиях приняли участие девять команд, поделенные на три группы.

В группу "А" вошли Наманганская, Навоийская и Ферганская области, в группу "Б" - Ташкентская, Андижанская и Хорезмская области, а в группу "С" - Самаркандская, Сырдарьинская и Ташкентская области.

Отмечается, что в последнее соревнование уходящего года не прошли сборные Бухарской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Джизакской областей, а также Республики Каракалпакстан.

Результаты групповых игр:

Группа "А"

  • Наманган - Навои - 41:36
  • Фергана - Наманган - 19:48
  • Навои - Фергана - 41:21

Группа "B"

  • Ташкент - Андижан - 40:52
  • Хорезм - Ташкент - 33:28
  • Андижан - Хорезм - 30:22

Группа "С"

  • Самарканд - Ташкентская область - 42:12
  • Ташкентская область - Сырдарья - 12:35
  • Сырдарья - Самарканд - 25:40

Таким образом, победителями групп стали Наманганская, Андижанская и Самаркандская области.

Полуфинал

Самарканд - Андижан - 36:33

Наманган - Навои - 55:31

За 3-е место

Навои - Андижан - 22:21

Финал

Наманган - Самарканд - 49:36

В церемонии награждения приняли участие министр юстиции РУз, президент Федерации баскетбола Узбекистана Русланбек Давлетов, первый заместитель министра физической культуры и спорта Равшан Ирматов, заместитель директора Узбекского агентства по делам молодежи Дилноза Каттаханова и другие официальные лица.

По окончании чемпионата победителям и призерам вручили медали, дипломы и сувениры.

Теги:
финал, победители, Ташкент, Узбекистан, чемпионат, баскетбол



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