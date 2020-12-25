Хасанбой Дусматов одержал вторую победу на профессиональном ринге — видео

Поединок прошел в Москве. Спортсмен уже в первом раунде в конце третьей минуты отправил соперника в технический нокаут.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В Москве Хасанбой Дусматов одержал очередную победу техническим нокаутом в бою против боксера из России Одилжона Соткинова. Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Узбекистана.

Поединок завершился уже в первом раунде. Известно, что 27-летний спортсмен отправил российского боксёра, уроженца Узбекистана, Одилжона Соткинова в технический нокаут на 2.55 минуте.

"После четырёх нокдаунов, осуществленных Хасанбоем Дустматовым, рефери принял решение остановить бой. В итоге шестираундовый бой завершился в первом раунде", — отмечают в Нацгвардии.

По информации агентства "УзА", изначально узбекский боксер должен был выйти на ринг против соперника из России Артема Ткаченко. Затем ему поменяли партнера - им стал Павла Гурченко. Однако впоследствии он также отказался от боя.

Напомним: Хасанбой Дусматов дебютировал на профессиональном ринге в ноябре 2019 года. Во втором раунде он отправил в нокаут Хесуса Сервантеса.