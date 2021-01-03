Впервые в истории Узбекистана прошел матч по конному поло на снегу

ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. Федерация поло Узбекистана совместно с горным курортным комплексом Amirsoy провели первый в истории нашей страны матч по снежному поло, сообщает НОК.
На мероприятии присутствовали Генеральный секретарь НОК Ойбек Касымов, председатель федераций поло, современного пятиборья и коневодства и конного спорта Бахромжон Газиев, а также руководители спортивных федераций и ассоциаций, СМИ.
"Матч по конному поло на снегу, организованный Федерацией поло Узбекистана, прошёл на высоте 1820 метров над уровнем моря", - говорится в сообщении.
Бескомпромиссная игра завершилась в ползу команды Universal Jumping, со счетом 5:2. Матч проводил судья международной категории Зири Абдел Камал. За команду Amirsoy выступили спортсмены Республиканской школы высшего спортивного мастерства по конному спорту при Национальной Гвардии Республики Узбекистан.
Напомним, родиной снежного поло является Санкт-Мориц (Швейцария). В 1985 году состоялась мировая премьера турнира по поло на снегу на замерзшем озере Санкт-Мориц, и с тех пор там проходит крупнейший в мире турнир по снежному поло. То, что началось на снегу в Санкт-Морице 36 лет назад, стало мировой тенденцией – в настоящее время поло на снегу разыгрывается по всему миру от Аспена в США и Кортины в Италии до Тяньцзиня в Китае.