Матч по конному поло на снегу, организованный Федерацией поло Узбекистана, прошёл на высоте 1820 метров над уровнем моря.

ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. Федерация поло Узбекистана совместно с горным курортным комплексом Amirsoy провели первый в истории нашей страны матч по снежному поло, сообщает НОК.

На мероприятии присутствовали Генеральный секретарь НОК Ойбек Касымов, председатель федераций поло, современного пятиборья и коневодства и конного спорта Бахромжон Газиев, а также руководители спортивных федераций и ассоциаций, СМИ.

НОК Узбекистана Впервые в истории Узбекистана прошел матч по конному поло на снегу

"Матч по конному поло на снегу, организованный Федерацией поло Узбекистана, прошёл на высоте 1820 метров над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Бескомпромиссная игра завершилась в ползу команды Universal Jumping, со счетом 5:2. Матч проводил судья международной категории Зири Абдел Камал. За команду Amirsoy выступили спортсмены Республиканской школы высшего спортивного мастерства по конному спорту при Национальной Гвардии Республики Узбекистан.

НОК Узбекистана Впервые в истории Узбекистана прошел матч по конному поло на снегу

Напомним, родиной снежного поло является Санкт-Мориц (Швейцария). В 1985 году состоялась мировая премьера турнира по поло на снегу на замерзшем озере Санкт-Мориц, и с тех пор там проходит крупнейший в мире турнир по снежному поло. То, что началось на снегу в Санкт-Морице 36 лет назад, стало мировой тенденцией – в настоящее время поло на снегу разыгрывается по всему миру от Аспена в США и Кортины в Италии до Тяньцзиня в Китае.