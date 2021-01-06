В Ташкентской области построят Олимпийскую деревню

Новый объект создадут в ходе подготовки к IV летним Азиатским юношеским играм, которые пройдут в столице Узбекистана в 2025 году.

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. В Бостанлыкском районе Ташкентской области будет построена Олимпийская деревня, сообщил министр физической культуры и спорта Узбекистана Дилмурод Набиев.

Новый объект создадут в ходе подготовки к IV летним Азиатским юношеским играм, которые пройдут в столице республики в 2025 году.

По словам Набиева, Олимпийская деревня будет отвечать международным требованиям. Уже началась практическая работа с Министерством строительства, отметил он.

Ожидается, что на Игры прибудут около пяти тысяч спортсменов, а также десять тысяч посетителей, в том числе тренеров, врачей, членов официальных делегаций и представителей СМИ.