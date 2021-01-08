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Впервые МЧМ выиграл американец из Узбекистана Артур Калиев

© Sputnik / Крис Бэрри
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20210108/15744768/Vpervye-MChM-vyigral-amerikanets-iz-Uzbekistana-Artur-Kaliev.html

На молодежном чемпионате мира хоккеист занял восьмое место в списке лучших бомбардиров — он набрал в 8 матчах 8 (3+5) очков.

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Нападающий молодёжной сборной США Артур Калиев стал первым уроженцем республики, победившим на молодежном чемпионате мира по хоккею. Об этом сообщает интернет-издание Allhockey.ru.

Сборная США в финальном матче одолела Канаду со счётом 2:0. Калиев сделал голевую передачу под вторую шайбу, заброшенную Тревором Зеграсом.

В итоге на молодежном чемпионате мира Калиев стал восьмым в списке лучших бомбардиров — он набрал в 8 матчах 8 (3+5) очков.

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Отметим, что 19-летний хоккеист родился в Ташкенте. Однако его семья иммигрировала в Соединённые Штаты ещё до того, как Артуру исполнился год. В настоящее время спортсмен выступает в составе "Гамильтона" уже третий сезон.

Теги:
узбекистанец, молодежь, чемпионат, хоккей



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