Впервые МЧМ выиграл американец из Узбекистана Артур Калиев

На молодежном чемпионате мира хоккеист занял восьмое место в списке лучших бомбардиров — он набрал в 8 матчах 8 (3+5) очков.

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Нападающий молодёжной сборной США Артур Калиев стал первым уроженцем республики, победившим на молодежном чемпионате мира по хоккею. Об этом сообщает интернет-издание Allhockey.ru.

Сборная США в финальном матче одолела Канаду со счётом 2:0. Калиев сделал голевую передачу под вторую шайбу, заброшенную Тревором Зеграсом.

В итоге на молодежном чемпионате мира Калиев стал восьмым в списке лучших бомбардиров — он набрал в 8 матчах 8 (3+5) очков.

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Отметим, что 19-летний хоккеист родился в Ташкенте. Однако его семья иммигрировала в Соединённые Штаты ещё до того, как Артуру исполнился год. В настоящее время спортсмен выступает в составе "Гамильтона" уже третий сезон.