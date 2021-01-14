14:43 14 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.29
  • EUR12796.16
  • USD10473.20
Поиск

Равшан Ирматов вошел в мировой рейтинг лучших рефери десятилетия

© AFP 2018 / PATRICK HERTZOG
Спорт
Получить короткую ссылку
113 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/0e/15782576.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20210114/15782394/Ravshan-Irmatov-voshel-v-reyting-luchshikh-referi-desyatiletiya.html

Для составления объективного списка IFFHS брала рейтинг каждого конкретного года и присваивала арбитрам баллы.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики узбекский футбольный арбитр Равшан Ирматов занял 16-е место, набрав с 2011 по 2020 годы 33 балла.

Отмечается, что среди азиатских судей в списке фигурируют только двое: Равшан Ирматов и Алирез Фагани из Ирана.

Лидером рейтинга стал Феликс Брых из Германии - он набрал 141 балл, на втором месте расположился турок Джюнейт Чакыр – 140 баллов. Тройку лидеров замыкает голландец Бьорн Кёйперс – 133 балла.

Первый заместитель министра спорта Узбекистана, футбольный арбитр ФИФА Равшан Ирматов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Равшан Ирматов вновь вышел на поле и забил два гола чемпионам Азии — видео

Для составления объективного списка IFFHS брала рейтинг каждого конкретного года и присваивала арбитрам баллы. Лучший из претендентов года получал 20 баллов, второй — 19, третий — 18 баллов и так до двадцатого места.

Напомним: осенью 2019 года легендарный узбекский рефери ФИФА Равшан Ирматов официально завершил судейскую карьеру. На торжественном мероприятии ему была вручена памятная награда за вклад в развитие футбола.

В феврале 2020-го он был назначен на должность первого заместителя министра физической культуры и спорта, сохранив при этом пост вице-президента Ассоциации футбола Узбекистана.

Теги:
спорт, Узбекистан, Равшан Ирматов, рейтинг, Футбол



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Морозы и снегопады в разных странах - фотолента
Не шутите с армией Узбекистана — она вас перешутит: проверено Sputnik
Не шутите с армией Узбекистана — она вас перешутит: проверено Sputnik
Как зарегистрировать мобильник в Узбекистане
Как регистрировать мобильник в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться