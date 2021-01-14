Равшан Ирматов вошел в мировой рейтинг лучших рефери десятилетия

Для составления объективного списка IFFHS брала рейтинг каждого конкретного года и присваивала арбитрам баллы.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики узбекский футбольный арбитр Равшан Ирматов занял 16-е место, набрав с 2011 по 2020 годы 33 балла.

Отмечается, что среди азиатских судей в списке фигурируют только двое: Равшан Ирматов и Алирез Фагани из Ирана.

Лидером рейтинга стал Феликс Брых из Германии - он набрал 141 балл, на втором месте расположился турок Джюнейт Чакыр – 140 баллов. Тройку лидеров замыкает голландец Бьорн Кёйперс – 133 балла.

Для составления объективного списка IFFHS брала рейтинг каждого конкретного года и присваивала арбитрам баллы. Лучший из претендентов года получал 20 баллов, второй — 19, третий — 18 баллов и так до двадцатого места.

Напомним: осенью 2019 года легендарный узбекский рефери ФИФА Равшан Ирматов официально завершил судейскую карьеру. На торжественном мероприятии ему была вручена памятная награда за вклад в развитие футбола.

В феврале 2020-го он был назначен на должность первого заместителя министра физической культуры и спорта, сохранив при этом пост вице-президента Ассоциации футбола Узбекистана.