РФС оштрафовал Юрана за слова о возрасте Остона Урунова

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал главного тренера клуба "СКА-Хабаровск" Сергея Юрана за высказывание об игроке московского "Спартака" Остоне Урунове, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Семена Андреева.
"Приняли решение наказать Сергея Николаевича Юрана на 250 тысяч рублей. По видеосвязи присутствовали обе стороны — юристы и сам Юран. Если у него будут претензии, он может подать в апелляционный комитет", — сказал Андреев по телефону.
Сергей Юран заявил РИА Новости, что не согласен с решением комитета и намерен оспорить вердикт, возможно, даже в Спортивном арбитражном суде (CAS). По его словам, такое наказание — "чересчур".
Напомним, Остон Урунов перешел из "Уфы" в "Спартак" в начале августа 2020-го.
В Узбекистане футболист выступал за "Навбахор" и "Локомотив". В общей сложности он сыграл в 55 матчах Суперлиги.