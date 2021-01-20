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Сергей Юран

РФС оштрафовал Юрана за слова о возрасте Остона Урунова

© Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20210120/15829920/RFS-oshtrafoval-Yurana-za-slova-o-vozraste-Ostona-Urunova.html

Главный тренер клуба "СКА-Хабаровск" Сергей Юран ранее заявил, что Урунов, которому в декабре исполнилось 20 лет, на самом деле на четыре-пять лет старше, и все, кто близок к российскому футболу, в курсе этого.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал главного тренера клуба "СКА-Хабаровск" Сергея Юрана за высказывание об игроке московского "Спартака" Остоне Урунове, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Семена Андреева.

Урунов признался, что сбылась мечта его отца об игре сына в Спартаке
© Sputnik / Виталий Тимкив
Урунов признался, что сбылась мечта его отца об игре сына в "Спартаке"
Юран ранее заявил, что Урунов, которому в декабре исполнилось 20 лет, на самом деле на четыре-пять лет старше, и все, кто близок к российскому футболу, в курсе этого. Ассоциация футбола Узбекистана (АФУ) после этого опубликовала заявление, в котором потребовала извинений от Юрана и призвала комитет по этике РФС разобрать инцидент и дать оценку высказываниям, дискредитирующим ассоциацию и игрока узбекской сборной.

"Приняли решение наказать Сергея Николаевича Юрана на 250 тысяч рублей. По видеосвязи присутствовали обе стороны — юристы и сам Юран. Если у него будут претензии, он может подать в апелляционный комитет", — сказал Андреев по телефону.

Сергей Юран заявил РИА Новости, что не согласен с решением комитета и намерен оспорить вердикт, возможно, даже в Спортивном арбитражном суде (CAS). По его словам, такое наказание — "чересчур".

Напомним, Остон Урунов перешел из "Уфы" в "Спартак" в начале августа 2020-го.

В Узбекистане футболист выступал за "Навбахор" и "Локомотив". В общей сложности он сыграл в 55 матчах Суперлиги.

Теги:
Россия, Узбекистан, Остон Урунов



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