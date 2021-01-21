В Бухаре открылся обновленный колледж олимпийского резерва

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Сегодня в Бухаре состоялось открытие Колледжа олимпийского резерва, который был полностью отремонтирован на основе инвестиционной программы, сообщают в Минспорта.

В мероприятии принял участие министр спорта Дилмурод Набиев, а также студенты-чемпионы Бухарской области, заслуженные спортсмены, сотрудники регионального Управления физической культуры и спорта, представители СМИ.

После торжественной части министр осмотрел залы, кабинеты и лаборатории колледжа и подарил учащимся новый гимнастический ковер.

Кроме того, Набиев побывал на новом футбольном поле, а также посетил площадки для игр в волейбол и теннис.

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В конце визита была сделана общая фотография для памятного альбома колледжа.

Министерство спорта Узбекистана Учащие колледжа олимпийского резерва

Напомним, в августе 2020-го Кабинет министров принял постановление, согласно которому в Узбекистане в ближайшие годы будут предприняты меры по организации работы колледжей олимпийского резерва. В данных учебных заведениях начнут подготавливать высококвалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта, а также спортивный резерв для формирования национальных сборных по олимпийским видам спорта.