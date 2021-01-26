"Атлетико Мадрид" предложил открыть в Узбекистане футбольную академию

Узбекская делегация встретилась в Мадриде с руководством всемирно известного футбольного клуба.

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Испанский футбольный клуб "Атлетико Мадрид" предложил создать в Узбекистане футбольную академию, сообщили в Государственном комитете по развитию туризма РУз.

Узбекская делегация во главе с заместителем премьер-министра, председателем Госкомтуризма Азизом Абдухакимовым в ходе рабочей поездки в Мадрид встретилась с руководством всемирно известного футбольного клуба и провела переговоры о сотрудничестве.

Как рассказали в пресс-службе, вице-президент ФК Иниго Аснар выразил уверенность, что партнерство принесет большие результаты.

"Представители "Атлетико Мадрид" предложили создать футбольную академию в Узбекистане и сотрудничать в продвижении туристического потенциала республики, исходя из возможностей клуба", — говорится в публикации.

"Атлетико Мадрид" был основан 26 апреля 1903-го, домашний стадион клуба — "Ванда Метрополитано". С 2011 года главным тренером ФК является Диего Симеоне. Капитан команды — Хорхе Ресурексьон Меродио, более известный как Ко́ке.