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Игроки “Пахтакор”

Определились соперники узбекских клубов в Лиге чемпионов и Кубке АФК

Пресс-служба ФК “Пахтакор”
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20210127/15878639/Opredelilis-soperniki-uzbekskikh-klubov-v-Lige-chempionov-i-Kubke-AFK.html

Узбекистан представляют “Пахтакор”, “АГМК” и “Насаф”. Матчи пройдут с 14 по 30 апреля и с 14 по 20 мая.

ТАШКЕНТ, 27 янв – Sputnik. Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов Азии и Кубка АФК 2021 года, где определились соперники узбекских клубов и расклад группового этапа, сообщается на сайте АФК.

Честь Узбекистана на этих первенствах защищают ташкентский “Пахтакор”, алмалыкский “АГМК” и каршинский “Насаф”. 

Столичная команда в Лиге чемпионов выступит в группе B и встретится на поле с "Шарджей" из ОАЭ, иранским "Трактором" и победителем матча "Аль-Вахда" – "Аль-Кува". Игры пройдут с 14 по 30 апреля.
Итоги жеребьевки Лиги чемпионов АФК
© Sputnik / Сайт АФК
Итоги жеребьевки Лиги чемпионов АФК

Что касается группового этапа Кубка АФК, где будут сражаться "АГМК" или "Насаф”, то одна из этих команд выступит в группе F вместе с "Алтын Асыр", "Худжандом" и "Алаем". Матчи в группе пройдут с 14 по 20 мая.

Итоги жеребьевки Кубка АФК
© Sputnik / Сайт АФК
Итоги жеребьевки Кубка АФК

Марлен Чобанов стал футболистом Пахтакора
Пресс-служба футбольного клуба "Пахтакор"
Марлен Чобанов стал футболистом "Пахтакора"
Для действующего чемпиона Узбекистана - команды “Пахтакор” - этот турнир будет первым серьезным испытанием после смены главного тренера. Шота Арвеладзе покинул свой пост в декабре прошлого года.

Уже в начале января на его место пришел голландец Питер Хюистра, который помогал Арвеладзе с 2017 года. В официальном канале клуба в Телеграм он тогда заявил, что будет продолжать развивать то, над чем предыдущий тренерский состав работал последние 3,5 года.

Теги:
Футбол, Лига чемпионов Азии



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