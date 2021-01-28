Положение вне игры: какое будущее ждет Жалолиддинова после ухода из "Локомотива"

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik, Марина Матвеева-Мельник. Пресс-служба московского "Локомотива" 26 января объявила, что клуб по обоюдному согласию сторон расторг контракт с молодым узбекистанским футболистом Жасурбеком Жалолиддиновым. При этом соглашение с игроком, которого в прошлом году признали одним из шестидесяти самых перспективных футболистов мира, заключили летом 2020 года на пять лет.
Sputnik Узбекистан выяснил, с чем связано такое решение клуба и каковы перспективы игрока, который стал свободным агентом.
"Жасуру звонят с предложениями каждый день"
После заключения контракта московские "железнодорожники" отдали молодого футболиста в аренду в ФК "Тамбов". Однако и там за полгода ему так и не дали толком себя проявить. В итоге игрок вернулся в Москву, и через некоторое время с ним расторгли контракт.
"Он будет играть в другом клубе, сейчас рассматривает предложения. Форвардом интересуются и в Европе, и на Ближнем Востоке", — уточнил Юрий Белоус.
Он добавил, что представителям Жалолиддинова звонят каждый день, предлагая различные варианты. За восходящей звездой следят многие специалисты, так что без работы он точно не останется.
Переоцененный и недооцененный
Технический эксперт соревнований Футбольной ассоциации Катара, автор Telegram-канала "Футболиум" Алишер Никимбаев считает, что футбольные агенты в России переоценили Жасура, поэтому карьера в Москве у него не сложилась.
Он добавил, что Жалолиддинов на самом деле очень талантливый футболист, и ему не составит труда найти зарубежную команду. Вопрос только в том, где видят для него перспективу агенты, а где хотел бы играть он сам.
"Жасур сейчас должен определиться, доверится ли он агентам или все-таки будет иметь какое-то право голоса. Шли разговоры об интересе к нему из Сегунды, второго дивизиона чемпионата Испании. Он может попробовать себя там, но главное — не увязнуть потом в трясине второго испанского дивизиона. Есть шансы заиграть и в каком-то восточноевропейском чемпионате — Чехии, Болгарии. А что касается Азии, то туда он всегда успеет вернуться", — отметил эксперт.
"Это был приличный удар по нему. Для 18-летнего футболиста не самая простая ситуация. Но надеюсь, что он уже все выводы сделал для себя и воспринимает все адекватно. Если он соберется с мыслями, у него все будет нормально с карьерой", — уверен Никимбаев.
"Главное не бренд, а команда"
Бывший игрок итальянских клубов "Ювентус", "Реджина" и "Дженоа" Ильяс Зейтуллаев когда-то тоже начинал свою карьеру схожим с Жасуром Жалолиддиновым образом — правда, в Европе, а не в России. В "Ювентус" он попал в очень молодом возрасте и долго ждал своего часа. Однако в итоге узбекистанскому футболисту удалось закрепиться в других клубах рангом пониже, он освоился в Италии и сейчас делает в этой стране успешную тренерскую карьеру.
Он добавил, что дальнейшая карьера Жасура зависит исключительно от него самого. Зейтуллаев, в свое время мечтавший играть в России или в Европе, в итоге осуществил свою мечту.