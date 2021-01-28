Положение вне игры: какое будущее ждет Жалолиддинова после ухода из "Локомотива"

Московские "железнодорожники" спустя полгода после трансфера отказались от молодого футболиста, с которым изначально был подписан пятилетний контракт. Почему это произошло и каковы дальнейшие перспективы игрока — читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik, Марина Матвеева-Мельник. Пресс-служба московского "Локомотива" 26 января объявила, что клуб по обоюдному согласию сторон расторг контракт с молодым узбекистанским футболистом Жасурбеком Жалолиддиновым. При этом соглашение с игроком, которого в прошлом году признали одним из шестидесяти самых перспективных футболистов мира, заключили летом 2020 года на пять лет.

Sputnik Узбекистан выяснил, с чем связано такое решение клуба и каковы перспективы игрока, который стал свободным агентом.

"Жасуру звонят с предложениями каждый день"

После заключения контракта московские "железнодорожники" отдали молодого футболиста в аренду в ФК "Тамбов". Однако и там за полгода ему так и не дали толком себя проявить. В итоге игрок вернулся в Москву, и через некоторое время с ним расторгли контракт.

По словам советника президента консалтинговой группы "Футбольная карьера" Юрия Белоуса, футболисту уже поступили новые предложения.

"Он будет играть в другом клубе, сейчас рассматривает предложения. Форвардом интересуются и в Европе, и на Ближнем Востоке", — уточнил Юрий Белоус.

Он добавил, что представителям Жалолиддинова звонят каждый день, предлагая различные варианты. За восходящей звездой следят многие специалисты, так что без работы он точно не останется.

Переоцененный и недооцененный

Технический эксперт соревнований Футбольной ассоциации Катара, автор Telegram-канала "Футболиум" Алишер Никимбаев считает, что футбольные агенты в России переоценили Жасура, поэтому карьера в Москве у него не сложилась.

"Насколько я понимаю, договоренность о переходе Жалолиддинова в "Локо" прежде всего была с руководством клуба, а не с главным тренером. Наставник, судя по всему, был не в курсе способностей Жасура, поэтому не смог найти ему места в своей команде", — пояснил Никимбаев.

Он добавил, что Жалолиддинов на самом деле очень талантливый футболист, и ему не составит труда найти зарубежную команду. Вопрос только в том, где видят для него перспективу агенты, а где хотел бы играть он сам.

"Жасур сейчас должен определиться, доверится ли он агентам или все-таки будет иметь какое-то право голоса. Шли разговоры об интересе к нему из Сегунды, второго дивизиона чемпионата Испании. Он может попробовать себя там, но главное — не увязнуть потом в трясине второго испанского дивизиона. Есть шансы заиграть и в каком-то восточноевропейском чемпионате — Чехии, Болгарии. А что касается Азии, то туда он всегда успеет вернуться", — отметил эксперт.

По его мнению, сейчас молодой игрок находится в потерянном состоянии: сначала ему объявили об аренде из "Локомотива" в "Тамбов", потом он и "Тамбову" оказался не нужен. Когда же он приехал на сбор национальной команды, его в итоге отменили.

"Это был приличный удар по нему. Для 18-летнего футболиста не самая простая ситуация. Но надеюсь, что он уже все выводы сделал для себя и воспринимает все адекватно. Если он соберется с мыслями, у него все будет нормально с карьерой", — уверен Никимбаев.

"Главное не бренд, а команда"

Бывший игрок итальянских клубов "Ювентус", "Реджина" и "Дженоа" Ильяс Зейтуллаев когда-то тоже начинал свою карьеру схожим с Жасуром Жалолиддиновым образом — правда, в Европе, а не в России. В "Ювентус" он попал в очень молодом возрасте и долго ждал своего часа. Однако в итоге узбекистанскому футболисту удалось закрепиться в других клубах рангом пониже, он освоился в Италии и сейчас делает в этой стране успешную тренерскую карьеру.

"Я бы посоветовал молодым талантливым игрокам не смотреть на имя клуба, за который они играют. Им нужна команда, где дадут раскрыться, где будут доверять. Главное не статус, а возможность полноценно играть и развиваться", — отметил Ильяс Зейтуллаев.

Он добавил, что дальнейшая карьера Жасура зависит исключительно от него самого. Зейтуллаев, в свое время мечтавший играть в России или в Европе, в итоге осуществил свою мечту.