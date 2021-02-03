Как 13-летний фанат Шомуродова прославился на весь мир — история мальчика из России

Мы расспросили мальчика об ощущениях после "дебюта" в итальянском футболе и узнали, чем ему нравится Шомуродов.
— Максим, изменилась ли как-то твоя жизнь после эфира на сайте "Дженоа"?
— Да, конечно. В течение нескольких дней после моей онлайн-встречи с Элдором многие сайты и сообщества писали об этом, поступали звонки и сообщения с поздравлениями. Я дал интервью для сайта "Матч ТВ" и побывал в прямом эфире канала "Телеспорт". Само интервью с Шомуродовым на YouTube-канале "Дженоа" уже набрало более 65 тысяч просмотров и стало самым популярным видео за всю историю этого канала. В общем, произошло много интересного.
— Мог ты себе представить, когда только начинал снимать свои видео, что через несколько лет сможешь пообщаться с Шомуродовым в прямом эфире?
— Как отреагировали твои друзья и близкие на этот эфир?
— Они были очень рады за меня, всем понравилось интервью, звонили, поздравляли. Было очень много положительных отзывов не только от родных и близких, но и от неизвестных людей в социальных сетях и в комментариях к роликам на моем YouTube-канале "Футбольный Максимум".
— Чем тебе нравится манера игры Шомуродова?
— Виделся ли ты с ним лично?
— Да, когда Элдор был в составе "Ростова". Несколько раз после матчей, несколько перед тренировкой. Удалось даже пару раз сделать совместное фото.
— Есть ли шанс у Шомуродова, на твой взгляд, перейти в команду топ-уровня в Европе?
— Не боишься ли ты конкурентов по YouTube, других футбольных экспертов?
— А зачем мне их бояться? Я делаю свои видео, они — свои. Мне очень нравится то, что я делаю. Ну и, судя по отзывам и комментариям, удовольствие получают и мои подписчики.
— Успеваешь отвечать всем зрителям?
— В последнее время количество комментариев очень сильно увеличилось, потому физически не успеваю отвечать всем сразу, но стараюсь.
— Что думаешь про монетизацию своего канала? Поступали ли предложения о рекламе? Как ты к этому относишься?
— Монетизацию еще не подключали, предложений по рекламе не было. Если поступят, будем обдумывать.
— Кто снимает ролики, помогает с монтажом?
— Снимать помогает папа, а монтировать — наша знакомая, режиссер документального кино Анна Барсукова. Огромное ей спасибо за то, что реализует наши задумки и превращает видеоматериалы в качественный контент.
— Как отнеслись родители к успеху сына?
— Папа и мама очень рады за меня. Они всегда меня поддерживали, без их помощи эта цель не была бы достигнута!