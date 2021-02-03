Как 13-летний фанат Шомуродова прославился на весь мир — история мальчика из России

Итальянский ФК "Дженоа" несколько недель назад опубликовал на своем YouTube-канале интервью нападающего Элдора Шомуродова с юным блогером Максимом Истоминым. Редакция Sputnik связалась с почитателем таланта узбекского футболиста.

Мы расспросили мальчика об ощущениях после "дебюта" в итальянском футболе и узнали, чем ему нравится Шомуродов.

— Максим, изменилась ли как-то твоя жизнь после эфира на сайте "Дженоа"?

— Да, конечно. В течение нескольких дней после моей онлайн-встречи с Элдором многие сайты и сообщества писали об этом, поступали звонки и сообщения с поздравлениями. Я дал интервью для сайта "Матч ТВ" и побывал в прямом эфире канала "Телеспорт". Само интервью с Шомуродовым на YouTube-канале "Дженоа" уже набрало более 65 тысяч просмотров и стало самым популярным видео за всю историю этого канала. В общем, произошло много интересного.

Из личного архива Максима Истомина Блогер Максим Истомин с футболистом Элдором Шомуродовым

— Мог ты себе представить, когда только начинал снимать свои видео, что через несколько лет сможешь пообщаться с Шомуродовым в прямом эфире?

— Как отреагировали твои друзья и близкие на этот эфир?

— Конечно, я стремился к этому, но не мог вообразить, что будет именно так. И я очень благодарен "Дженоа", что клуб предоставил мне такую возможность. Теперь будем двигаться к следующим целям.

— Они были очень рады за меня, всем понравилось интервью, звонили, поздравляли. Было очень много положительных отзывов не только от родных и близких, но и от неизвестных людей в социальных сетях и в комментариях к роликам на моем YouTube-канале "Футбольный Максимум".

— Чем тебе нравится манера игры Шомуродова?

— Виделся ли ты с ним лично?

— Впечатляют его великолепные сольные проходы, игра на опережение, видение поля, игра на "втором этаже". Элдор очень разносторонний нападающий.

— Да, когда Элдор был в составе "Ростова". Несколько раз после матчей, несколько перед тренировкой. Удалось даже пару раз сделать совместное фото.

— Есть ли шанс у Шомуродова, на твой взгляд, перейти в команду топ-уровня в Европе?

— Не боишься ли ты конкурентов по YouTube, других футбольных экспертов?

— Думаю, однозначно есть. Шомуродов — игрок высокого уровня. Я считаю, что сейчас очень хороший момент для развития его карьеры, нужно показать себя в Италии, и тогда все возможно.

— А зачем мне их бояться? Я делаю свои видео, они — свои. Мне очень нравится то, что я делаю. Ну и, судя по отзывам и комментариям, удовольствие получают и мои подписчики.

Из личного архива Максима Истомина Главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов и блогер Максим Истомин

— Успеваешь отвечать всем зрителям?

— В последнее время количество комментариев очень сильно увеличилось, потому физически не успеваю отвечать всем сразу, но стараюсь.

Из личного архива Максима Истомина Футболист Денис Черышев и блогер Максим Истомин

— Что думаешь про монетизацию своего канала? Поступали ли предложения о рекламе? Как ты к этому относишься?

— Монетизацию еще не подключали, предложений по рекламе не было. Если поступят, будем обдумывать.

— Кто снимает ролики, помогает с монтажом?

— Снимать помогает папа, а монтировать — наша знакомая, режиссер документального кино Анна Барсукова. Огромное ей спасибо за то, что реализует наши задумки и превращает видеоматериалы в качественный контент.

— Как отнеслись родители к успеху сына?

— Папа и мама очень рады за меня. Они всегда меня поддерживали, без их помощи эта цель не была бы достигнута!