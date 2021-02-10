Ташкентский "Локомотив" отказался от матча с волгоградским "Ротором"

Стартовый свисток был запланирован на 13.00 по ташкентскому времени (11.00 по московскому).

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Ташкентский футбольный клуб "Локомотив" отказался от контрольного матча против волгогардского "Ротора", сообщили в пресс-службе российского ФК.

Встреча должна была состояться 10 февраля в турецком Белеке. Узбекской стороне не понравилось, в каком состоянии находятся поле и раздевалки.

"Наших соперников из солнечного Узбекистана не устроило состояние раздевалок и поля, на котором планировалось проведение игры. Тренерский штаб "Локомотива" не смутил проделанный путь на автобусе в 70 километров из соседнего города", — говорится в публикации "Ротора" в Twitter.

Стартовый свисток был запланирован на 13.00 по ташкентскому времени (11.00 по московскому).