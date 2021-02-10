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Бутсы на газоне

Ташкентский "Локомотив" отказался от матча с волгоградским "Ротором"

© Sputnik / Виталий Тимкив
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20210210/15973692/Tashkentskiy-Lokomotiv-otkazalsya-ot-matcha-s-volgogradskim-Rotorom.html

Стартовый свисток был запланирован на 13.00 по ташкентскому времени (11.00 по московскому).

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Ташкентский футбольный клуб "Локомотив" отказался от контрольного матча против волгогардского "Ротора", сообщили в пресс-службе российского ФК.

Встреча должна была состояться 10 февраля в турецком Белеке. Узбекской стороне не понравилось, в каком состоянии находятся поле и раздевалки.

"Наших соперников из солнечного Узбекистана не устроило состояние раздевалок и поля, на котором планировалось проведение игры. Тренерский штаб "Локомотива" не смутил проделанный путь на автобусе в 70 километров из соседнего города", — говорится в публикации "Ротора" в Twitter.

Стартовый свисток был запланирован на 13.00 по ташкентскому времени (11.00 по московскому).

Теги:
матч, футбол, ФК "Ротор", ФК "Локомотив"



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