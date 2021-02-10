Гимнастка Чусовитина выступит на этапе Кубка мира в Дохе

В феврале этого года спортсменка находилась на сборах в Германии, где готовилась к предстоящим стартам под руководством иностранного тренера, с которым пока не заключила контракт.

ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, узбекская спортсменка Оксана Чусовитина выступит на этапе Кубка мира в Дохе, который состоится 10-13 марта.

Как заявил представитель атлета Sputnik Узбекистан, от Федерации спортивной гимнастики страны Чусовитиной пришло извещение о том, что она будет участвовать в предстоящих стартах.

В феврале этого года спортсменка находилась на сборах в Германии, где готовилась к предстоящим стартам под руководством иностранного тренера, с которым пока не заключила контракт.

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В преддверии летних Олимпийских игр в Токио Чусовитина заявляла, что готовится выступить на турнире, несмотря на перенос в связи с пандемией коронавируса.

Ранее легендарная гимнастка Оксана Чусовитина в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан рассказала о своей подготовке к Олимпийским играм, а также открыла тайну, когда примет решение о сотрудничестве с иностранным тренером.