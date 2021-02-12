Узбекские параатлеты завоевали еще две золотые медали в ОАЭ

Примечательность турнира заключается в том, что участники имеют возможность записать на свой счет ценные рейтинговые очки.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. Паралимпийская сборная Узбекистана по легкой атлетике завоевала еще две золотые медали во второй день международного турнира серии Гран-при Fazza Athletics Championships в Дубае, сообщают в НОК Узбекистана.

Примечательность турнира заключается в том, что участники имеют возможность записать на свой счет ценные рейтинговые очки. В рамках второго дня соревнований узбекским представителям удалось завоевать две золотые медали.

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В начале, Иззат Тургунов по прыжкам в длину (категория Т36) удостоился "золота" с результатом 5,56 м. Затем вторую медаль выиграла Нурхон Курбанова по толканию ядра в категории F54 с показателем 7,12 м.