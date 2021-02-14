Узбекистанский боксер отправил в нокаут соперника из США — видео

Бой, который должен был продлиться 8 раундов, завершился уже в 3-м — техническим нокаутом от Бектемира.

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Профессиональный боксер Бектемир Меликузиев нокаутировал американца Моргана Фитча, сообщила пресс-служба Минобороны Узбекистана.

Очередной победный для узбекистанца поединок состоялся в Калифорнии. Бой, который должен был продлиться 8 раундов, завершился уже в 3-м — техническим нокаутом от Бектемира.

Так продолжилась беспроигрышной серии Меликузиева на профессиональном ринге: стремительная победа стала седьмой по счету, причем шесть из них – были нокаутом.

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Напомним, в конце 2019 года двукратный призер чемпионатов мира и серебряный призер Олимпиады-2016 Бектемир Меликузиев подписал соглашение с американской промоутерской компанией Golden Boy Promotions.