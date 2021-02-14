Если хочешь быть здоров - подтянись: в Ташкенте прошел спортивный праздник

В столице после долгого перерыва, вызванного пандемией, состоялся спортивный праздник — открытый турнир среди молодежи "Русский силомер". Организатором выступил отдел культуры и спорта Ташкентской и Узбекистанской епархии Среднеазиатского митрополичьего округа.

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Отдел культуры и спорта Ташкентской и Узбекистанской епархии, впервые провел отборочные и финальные соревнования по силовому многоборью на гимнастической перекладине среди детей и молодежи.

Пресс-служба Ташкентской епархии Руководитель отдела культуры спорта Ташкентской и Узбекистанской епархии Среднеазиатского митрополичьего округа Игорь Феденко

Участник турнира "Русский силомер" в Ташкентской епархии Пресс-служба Ташкентской епархии

Соревнования по силовому многоборью на перекладине Пресс-служба Ташкентской епархии

Участник турнира "Русский силомер" в Ташкентской епархии Пресс-служба Ташкентской епархии 1 / 3 Пресс-служба Ташкентской епархии Участник турнира "Русский силомер" в Ташкентской епархии

В состязаниях участвовали воспитанники спортивных молодежных клубов Ташкентского благочиния и студенты Ташкентской Духовной Семинарии. Турнир проходил в рамках спортивного молодежного Сретенского фестиваля. Победители и призеры получили медали и грамоты.

"Русский силомер" — молодой вид спорта, зародившийся 8 лет назад, но быстро набирающий популярность благодаря своей доступности и универсальности. Его инициировал мастер спорта России Игорь Пыжьянов. В соревнования входит 11 различных упражнений на турнике, развивающих силу и выносливость у спортсменов разных возрастов и уровня подготовки.