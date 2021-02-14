Если хочешь быть здоров - подтянись: в Ташкенте прошел спортивный праздник

В столице после долгого перерыва, вызванного пандемией, состоялся спортивный праздник — открытый турнир среди молодежи "Русский силомер". Организатором выступил отдел культуры и спорта Ташкентской и Узбекистанской епархии Среднеазиатского митрополичьего округа.
ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Отдел культуры и спорта Ташкентской и Узбекистанской епархии, впервые провел отборочные и финальные соревнования по силовому многоборью на гимнастической перекладине среди детей и молодежи.
Пресс-служба Ташкентской епархии
Руководитель отдела культуры спорта Ташкентской и Узбекистанской епархии Среднеазиатского митрополичьего округа Игорь Феденко
В состязаниях участвовали воспитанники спортивных молодежных клубов Ташкентского благочиния и студенты Ташкентской Духовной Семинарии. Турнир проходил в рамках спортивного молодежного Сретенского фестиваля. Победители и призеры получили медали и грамоты.
Участник турнира "Русский силомер" в Ташкентской епархии
Пресс-служба Ташкентской епархии
Соревнования по силовому многоборью на перекладине
Пресс-служба Ташкентской епархии
Участник турнира "Русский силомер" в Ташкентской епархии
Пресс-служба Ташкентской епархии
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Пресс-служба Ташкентской епархии
Участник турнира "Русский силомер" в Ташкентской епархии
"Русский силомер" — молодой вид спорта, зародившийся 8 лет назад, но быстро набирающий популярность благодаря своей доступности и универсальности. Его инициировал мастер спорта России Игорь Пыжьянов. В соревнования входит 11 различных упражнений на турнике, развивающих силу и выносливость у спортсменов разных возрастов и уровня подготовки.
Пресс-служба Ташкентской епархии
Дипломы, медали и кубок для победителей и призеров турнира "Русский силомер"