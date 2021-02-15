Узбекские параатлеты блестяще выступили на турнире в Дубае

Соревнования прошли в ОАЭ с 10 по 13 февраля, в них приняли участие 470 спортсменов из 52 стран.

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Команда узбекистанских параатлетов заняла второе место на турнире серии Гран-при Fazza Athletics Championships в Дубае, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета (НОК) республики.

Узбекистанцы завоевали в общей сложности 24 медали: 13 золотых, пять серебряных и шесть бронзовых.

На первом месте оказался Таиланд с 39 медалями, на третьем — Индия (23).

Всего же в соревнованиях, прошедших с 10 по 13 февраля, приняли участие 470 спортсменов из 52 стран.

Турнир стал для спортсменов одним из этапов подготовки к Паралимпийским играм, которые должны пройти в Токио с 24 августа по 5 сентября.