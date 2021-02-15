Узбекские параатлеты блестяще выступили на турнире в Дубае

Соревнования прошли в ОАЭ с 10 по 13 февраля, в них приняли участие 470 спортсменов из 52 стран.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Команда узбекистанских параатлетов заняла второе место на турнире серии Гран-при Fazza Athletics Championships в Дубае, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета (НОК) республики.
В начале декабря 2020 года в Мининноваций РУз рассказали, что в стране началась третья стадия испытаний препарата Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. На сегодня 6,82 тысячи добровольцев получили первую дозу, 1,625 тысячи — вторую.