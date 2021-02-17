Насколько выросла зарплата Шомуродова в "Дженоа" — ответ специалиста

Переход в итальянский клуб для Шомуродова — это еще и серьезное финансовое улучшение. Теперь он в Серии А, заявил глава ProSports Management Герман Ткаченко.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Стала известно, что нападающий сборной Узбекистана по футболу Элдор Шомуродов в итальянском клубе получает зарплату выше в пять-шесть той, что была в его распоряжении во времена "Ростова".

Об этом сообщает издание Sports.ru, приводя следующий диалог:

"– У тебя здесь зарплата больше или меньше, чем в "Ростове"?

– Больше.

– То есть ты пошел на повышение в этом плане?

– Да, – сказал игрок".

Немногословно, но вполне понятно, особенно после уточнения главы компании ProSports Management, представляющей интересы Шомуродова Германа Ткаченко. По словам специалиста, нет смысла скрывать, что для Элдора это не только амбициозный карьерный шаг, но это и серьезное финансовое улучшение. Он в Серии А.

Однако, как подчеркнул Ткаченко, из уст самого Шомуродова эта информация не прозвучит никогда.

"Когда мы всем говорим, что на Западе кто-то получает меньше – нет. По сравнению с «Ростовом» раз в 5-6 будет больше зарабатывать", - отметил глава ProSports Management.

В начале октября прошлого года итальянский футбольный клуб "Дженоа" объявил о трансфере игрока "Ростова" из сборной Узбекистана Элдора Шомуродова. По данным портала Transfermarkt, клуб из Генуи заплатил за узбекистанского нападающего 7,5 миллиона евро. После перехода Шомуродов стал вторым по уровню зарплаты в "Дженоа". Без вычета налогов он будет получать 1,3 млн евро в год.