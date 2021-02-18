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Нападающий "Пахтакора" Игорь Сергеев перешел в казахстанский ФК "Актобе"

ФК "Актобе"
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20210218/16031925/Napadayuschiy-Pakhtakora-Igor-Sergeev-pereshel-v-kazakhstanskiy-FK-Aktobe.html

Согласно данным, узбекский форвард сыграл в национальной сборной 53 матча, забив за весь период 17 голов.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Форвард сборной Узбекистана Игорь Сергеев подписал контракт с ФК "Актобе", об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Нападающий крайние два сезона выступал за узбекский "Пахтакор". Сыграл в национальной сборной 53 матча, забив за весь период 17 голов.

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С июля 2016-го Сергеев находился полгода в аренде у китайского клуба "Бэйцзин Гоань". В его составе он сыграл 14 матчей, но сумел отправить в ворота соперников лишь один мяч. В декабре 2017-го его пригласили сыграть в клубе "Аль-Зафра" из ОАЭ. Летом 2018 года он вновь вернулся в "Пахтакор".

ФК "Актобе" - казахстанский футбольный клуб, созданный еще в 1967-м в одноименном городе. Он является 5-кратным чемпионом Казахстана. Самую крупную победу клуб одержал в 2013 году. В игре против ФК "Байтерек" из Астаны он разгромил соперника со счетом 9:1. Однако было в его истории и самое крупное поражение, когда в 1997-м ФК "Тараз" урвал победу с результатом 1:9.

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Также "Актобе" принял участие в 11 розыгрышах европейских турниров, в частности, в Лиге чемпионов УЕФА и Кубке УЕФА. Футбольный клуб в 46 матчах одержал 15 побед, 11 ничьих и 20 поражений. Согласно статистике, общая разница мячей составила 54-64. 

Теги:
Казахстан, Узбекистан, ФК "Пахтакор", Футбол



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