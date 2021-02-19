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Остон Урунов

"Спартак" исключил Урунова из заявки на РПЛ

Twitter / ФК “Спартак-Москва”
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20210219/16042860/Spartak-isklyuchil-Urunova-iz-zayavki-na-RPL.html

Урунов может как продолжить выступать за вторую команду "красно-белых", так и отправиться в аренду. Одним из претендентов на узбекского футболиста является "Уфа".

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Узбекский полузащитник московского "Спартака" Остон Урунов по решению тренерского штаба и клуба исключен из заявки команды на остаток сезона. Данную информацию спортивному журналисту Василию Конову подтвердил директор департамента по связям с общественностью Антон Фетисов.

Урунов признался, что сбылась мечта его отца об игре сына в Спартаке
© Sputnik / Виталий Тимкив
Урунов признался, что сбылась мечта его отца об игре сына в "Спартаке"

Напомним, Урунов перешел в "Спартак" в августе из "Уфы" и провел за "красно-белых" шесть официальных матчей, забив при этом в ворота "Родины" в матче первого тура группового турнира Кубка России.

В декабре 2020-го генеральный директор казанского "Рубина" Рустем Сайманов подтвердил, что клуб сделал предложение москвичам по переходу Урунова, но ситуация продолжения не получила.

По словам Фетисова "дальнейшая судьба Урунова обсуждается". Игрок может как продолжить выступать за вторую команду "красно-белых", так и отправиться в аренду. Одним из претендентов на узбекского футболиста является "Уфа".

Футболист вызывался в сборные Узбекистана разных возрастов, а летом 2019 года дебютировал за главную национальную команду.

Теги:
спорт, Футбол, ФК "Спартак", Остон Урунов



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