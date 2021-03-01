В Узбекистане прошли соревнования по экстремальному туризму "Вершины Чимгана"

В состязаниях под Ташкентом приняли участие два десятка профессионалов и свыше ста любителей острых ощущений.

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В республике состоялся чемпионат по экстремальному туризму "Вершины Чимгана", сообщают в пресс-службе Минспорта.

Миноспрта Узбекистана Участник соревнований "Вершины Чимгана"

Согласно данным министерства, в соревнованиях приняли участие 20 профессиональных спортсменов, а также свыше ста любителей острых ощущений.

По завершении состязаний победители и призеры были награждены ценными призами.

Отметим, что мероприятие организовано в соответствии с постановлением Кабинета Министров "О дополнительных мерах по поддержке здорового образа жизни и повышению физической активности населения".

Напомним: в феврале прошлого года в поселке Чимган Бостанлыкского района Ташкентской области стартовали сразу два крупных фестиваля – "Чимган-ЭХО-2020" и "Чимган-Экстрим-2020". В рамках мероприятий были проведены спортивные соревнования среди детей, подростков и спортсменов старшего возраста.