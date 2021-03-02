Президентом ФК "Бунёдкор" назначен глава "Узбекнефтегаза"

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В футбольном клубе считают, что под руководством Абдуллаева команда вновь станет бороться за первенство и регулярно играть в Лиге чемпионов Азии.
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. В ташкентском ФК "Бунёдкор" сменился главный руководитель, передает Tribuna.
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"Президентом футбольного клуба "Бунёдкор" назначен главный спонсор команды - председатель правления АО "Узбекнефтегаз" Мехриддин Абдуллаев", - информируется в сообщении.
В клубе считают, что под руководством Абдуллаева команда вновь станет бороться за первенство и регулярно играть в Лиге чемпионов Азии.