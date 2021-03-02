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Президентом ФК "Бунёдкор" назначен глава "Узбекнефтегаза"

Sputnik / Алексей Дружинин
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20210302/16103889/Prezidentom-FK-Bundkor-naznachen-glava-Uzbekneftegaza.html

В футбольном клубе считают, что под руководством Абдуллаева команда вновь станет бороться за первенство и регулярно играть в Лиге чемпионов Азии.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. В ташкентском ФК "Бунёдкор" сменился главный руководитель, передает Tribuna.

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"Президентом футбольного клуба "Бунёдкор" назначен главный спонсор команды - председатель правления АО "Узбекнефтегаз" Мехриддин Абдуллаев", - информируется в сообщении.

В клубе считают, что под руководством Абдуллаева команда вновь станет бороться за первенство и регулярно играть в Лиге чемпионов Азии.

Теги:
ФК "Бунедкор", футбол, президент, назначение



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